Bill Gates o razvodu s Melindom: 'Smatram ga najvećom greškom u mom životu'

Američki biznismen, suosnivač Microsofta i filantrop Bill Gates (69) je za The Times of London progovorio o razvodu s Melindom Gates (60) nakon više od dva desetljeća zajedničkog života. Kako kaže, razvod smatra jednom od najvećih životnih pogrešaka. Bill i Melinda u bračne vode uplovili su 1994. godine. Imaju troje djece — Jennifer, Roryja i Phoebe, a vijest o razvodu objavili u svibnju 2021. nakon 27 godina braka.

"Kada smo se vjenčali, imao sam želju ponoviti brak svojih roditelja koji su bili zajedno 45 godina. Melinda i ja bili smo vrlo ambiciozni, no ona je bila ta koja je preuzela većinu odgovornosti oko djece. Proveli smo sjajne trenutke zajedno", rekao je za The Times of London.

'Bio sam razočaran'

Prisjetio se i kako je Melinda bila uz njega tijekom godina kada mu je fokus bio na razvijanju karijere.

"Bio sam prilično uspješan kada smo se upoznali, ali ne nevjerojatno uspješan. Sve se to dogodilo dok smo bili zajedno i ona je kroz sve to prošla sa mnom", dodao je. Par se upoznao 1987. kada je Melinda počela raditi u Microsoftu, a nakon vjenčanja su osnovali zajedničku zakladu Bill & Melinda Gates Foundation iz koje je Melinda izašla nakon razvoda. "Bilo mi je teško kad smo se razveli, a još teže kad je napustila zakladu. Bio sam razočaran što je donijela tu odluku."

Razvod koji je finaliziran u kolovozu 2021., opisao je kao najteži trenutak u svom životu. "Moram reći da mi je to najveći životni neuspjeh. Razvod je bio težak za mene i Melindu barem dvije godine, ali smo i dalje u dobrom odnosu. Imamo troje djece i dvoje unučadi."

Inače, Melinda je otvoreno govorila o tome kako se nosila s razvodom. "Razvod je bio bolan na bezbroj načina", izjavila je u listopadu 2022. za Fortune. Također je istaknula kako je bilo izazovno surađivati s bivšim suprugom nakon razvoda: "Morala sam se pojavljivati kao najbolja verzija sebe. Iako sam možda plakala u devet ujutro, dok sam već u deset bila s njim na videopozivu."

