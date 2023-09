Najmlađa kćer milijardera i osnivača Microsofta Bill Gatesa, Phoebe Gates proslavila je svoj 21. rođendan u krugu obitelji.

Tko je Phoebe Gates?

Gates je pohađala satove umjetnosti u American Ballet-u, Lincoln Center for Performing Arts u New Yorku. Pohađala je i The Julliard School, Lincoln Center-set. Trenutno je studentica Stanforda. Posebno je privukla pozornost prošle godine u lipnju kada se pojavila s ocem na svečanosti 'TIME 100 Gala', a zajedno su pozirali na crvenom tepihu.

Phoebe je objavila fotografiju sa svečanosti sa svojim ocem na svom Instagramu. "Velika mi je čast prisustvovati #Time100 sa svojim tatom. Osjećala sam se tako nadahnuto svim tim kreatorima promjena. Drago mi je da je @simuliu konačno naveo mog tatu da proba čaj s mjehurićima", napisala je Phoebe u opisu objave.

"Ljudi imaju puno predrasuda o meni, pa mi je TikTok bio prilika da ispričam vlastitu priču i iskoristim pozornost koju bi moje prezime moglo privući da u središte pozornosti stavim pitanja koja su mi važna, poput zdravlja žena i održive mode", dodala je drugom prilikom.

Proslava 21. rođendana

Phoebe je proslavila svoj 21. rođendan u krugu obitelji. Istaknula se u svijetlo-ružičastoj uskoj, kratkoj haljini koju je skombinirala s bež sandalama na petu, a svoju dugu kosu zavezala je u visoki rep.

Na njenoj proslavi bili su njeni roditelji Bill Gates i Melinda Gates. Melinda je obukla bijelu, široku haljinu koju je skombinirala s ružičastom torbicom i ružičastim cipelama na petu.

Bill je obukao smeđu pletenu majicu ispod koje se ističe bijela majice, na njih je obukao traperice i tamno plave tenisice.