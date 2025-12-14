Bianca Censori šokirala svojim novim projektom: Futuristička kuhinja, lutke u prirodnoj veličini

Bianca Censori (30), australska arhitektica i supruga američkog repera Kanyea Westa (48), ponovno je dospjela u središte pozornosti, no ovoga puta ne zbog svojih kontroverznih modnih izdanja, već zbog bizarnog umjetničkog performansa u Seulu.

Svojim dugonajavljivanim projektom nazvanim "BIO POP (THE ORIGIN)", Censori je šokirala javnost izložbom ispunjenom "ljudskim namještajem" koji je sama dizajnirala, maskiranim dvojnicama i stiliziranom interpretacijom kućanskog života.

Performans na granici bizarnog

Uskočivši u pripijeni crveni lateks kombinezon koji su mnogi usporedili s legendarnim outfitom pjevačice Britney Spears (44) iz spota "Oops!... I Did It Again", 30-godišnja Censori započela je svoj performans. Prvi dio 14-minutnog videa, dostupnog na njezinoj službenoj stranici, prikazuje je kako u futurističkoj kuhinji, uz jezivu orkestralnu glazbu, peče jarko crvenu tortu.

Prema opisu, torta ne predstavlja "hranu, već prinos" te utjelovljuje "napetost kuhinje kao izvora, rada i rituala". Nakon što je tortu izvadila iz pećnice, Censori ju je odnijela u drugu prostoriju, stiliziranu kao dnevni boravak, gdje su je dočekale lutke u prirodnoj veličini koje su bile sastavni dio namještaja.

Ljudski namještaj kao kritika doma

Dnevni boravak bio je ispunjen komadima namještaja koji podsjećaju na "podstavljene medicinske štake", a svaki od njih bio je isprepleten s lutkama koje su izgledale identično kao Bianca – od lateks odjeće do ravne crne kose.

Njezina sestra Angelina (21), koja je bila u publici, podijelila je fotografije na kojima se vidi kako Bianca sjedi na stolcu čiji naslon i rukohvati su oblikovani od tijela lutke. Iznad nje visjela je "ljudska lampa", dok je stolić za kavu također bio izrađen od tijela dvojnice.

Na službenoj stranici projekta navodi se kako se želi istražiti "tijelo unutar jezika kućanstva". "Svaki komad nije pasivna potpora, već aparat koji oblikuje tijelo, pretvarajući udobnost u zatočeništvo, a kućanstvo u arhitekturu", stoji u objašnjenju. Kritičari su njezin rad usporedili s djelima švedske umjetnice Anne Uddenberg (43), koja također spaja ljudski oblik s predmetima iz svakodnevice.

Bianca Censori po struci je arhitektica s diplomom i magisterijem stečenima na Sveučilištu u Melbourneu, a profesionalni put doveo ju je do suradnje s brendom Yeezy, gdje je upoznala Kanyeja Westa. Njihova veza okrunjena je brakom krajem 2022. godine. Od tada je često u središtu medijske pozornosti, ponajprije zbog nekonvencionalnog modnog izražaja, provokativnih javnih nastupa i najnovijih umjetničkih projekata koji redovito izazivaju snažne reakcije.

