Bianca Censori po prvi put reagirala na tvrdnje da Kanye West upravlja njome

Po prvi put otkako je u fokusu javnosti, Bianca Censori (31) dala je opsežan intervju za Vanity Fair u kojemu otvoreno govori o braku s poznatim reperom i dizajnerom Kanyeom Westom (48) te se osvrnula na medijske napise da je suprug kontrolira.

Australska arhitektica udala se za Westa u privatnoj ceremoniji 2022. godine. Njihov se odnos razvio nakon što je Bianca započela suradnju s Kanyeom, radeći za njegov modni brend Yeezy. Vodila je arhitektonski odjel, a posao modela joj je ponudio nakon što je na Instagramu primijetio jednu od njezinih objava.

Preseljenjem u Los Angeles njihova je profesionalna bliskost prerasla u privatnu. Bianca priznaje da se zaljubila u Kanyea kada je shvatila koliko su slični. U to vrijeme on je prolazio kroz razvod od globalno poznate Kim Kardashian (45), s kojom ima troje djece, no nova veza ubrzo je dospjela u središte pažnje, ponajviše zbog provokativnih javnih nastupa.

Foto: Mape

Neprimjerena izdanja

Zajednička pojavljivanja često su izazivala kontroverze: dok je Kanye bio potpuno odjeven, najčešće u široke trenirke, Bianca je birala iznimno oskudne i prozirne kombinacije koje su otkrivale gotovo cijelo njezino tijelo. Vrhunac svega bio je na dodjeli Grammyja 2025. godine, kada je skinula kaput i otkrila potpuno prozirnu haljinu ispod koje nije nosila ništa, čime je obilježila večer i izazvala reakcije.

Nakon vala kritika Kanye se tada oglasio na društvenoj mreži X, poručivši kako ima „vlast“ nad suprugom, ali i dodavši da je ne prisiljava ni na što što sama ne želi, naglasivši da se takav potez ne bi dogodio bez njegova odobrenja. U intervjuu za Vanity Fair, Bianca ističe kako su njezini modni izbori rezultat zajedničkog dogovora, a ne nametanja. „Ne bih radila nešto što ne želim“, poručila je, dodavši da su outfiti nastajali kao svojevrsna suradnja između nje i supruga.

Isključivo njezina odluka

Naglašava da je svako njezino pojavljivanje bez odjeće bila osobna odluka, iako pritom cijeni Kanyeovo mišljenje. Opisuje ga kao "iznimno senzibilnog i perceptivnog" te priznaje da vjeruje kako je „u pravu gotovo cijelo vrijeme“.

Bianca ne skriva ni dugogodišnju fascinaciju golotinjom, koju vidi kao sastavni dio vlastitog umjetničkog izraza. „Ja živim svoju umjetnost“, kaže.

Na kritike javnosti, koje su njezine modne odabire opisivale kao jeftine ili željne pažnje te problematizirale odnos moći u njezinu braku, Bianca se, tvrdi, ne obazire previše. „Nikada nisam plakala zbog onoga što drugi govore. Zanimljivo mi je kada reakcija nadilazi namjeru jer to govori više o ljudima nego o meni.“, kazala je.