Bez imalo šminke i potpuno prirodna: Karmela objavila fotografiju koja je sve osvojila

Karmela Vukov Colić (57), bivša televizijska i radijska voditeljica, a danas direktorica Turističke zajednice Dugo Selo, ponovno je privukla veliku pažnju pratitelja objavom kojom je slavila jednostavnost i prirodnu ljepotu. Na Instagramu je podijelila crno-bijelu fotografiju na kojoj pozira potpuno bez šminke, uz topli osmijeh po kojem je godinama prepoznata.

Velika podrška pratitelja

Objava, popraćena natpisom “No make up Thursday… #blackandwhite #soul”, odjeknula je među njezinim pratiteljima koji su je obasuli komplimentima. U samo nekoliko sati fotografija je prikupila stotine lajkova, a komentari su bili ispunjeni riječima divljenja. Pratitelji su isticali njezinu prirodnost, snagu i bezvremensku ljepotu.

Aktivna i strastvena putnica

Samo nekoliko dana ranije Karmela se vratila s poslovnog puta u Finsku, gdje je posjetila Laponiju i uživala u snježnim pejzažima i polarnoj svjetlosti. Početkom godine posjetila je Južnu Ameriku, a u travnju oduševila fotografijama iz Južne Koreje, gdje je pozirala u tradicionalnoj nošnji.

Dramatika na snimanju

Osim toga, iza nje je i izazovno ljeto. Tijekom snimanja nove sezone emisije, Karmela je doživjela nezgodu i slomila ruku. Unatoč ozljedi, ostala je nasmijana i pozitivna, što joj je donijelo dodatno poštovanje javnosti.

