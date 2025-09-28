Rubenova ljubavnica pokazala vruće kadrove s njim, evo što je poručila

Belgijski novinar i voditelj Ruben Van Gucht (38), suprug naše poznate atletičarke Blanke Vlašić (41) našao se u najnovijoj Instagram objavi spisateljice Charlotte Van Looy (32).

Naime, par je bio na romantičnom putovanju u Italiji. “Ljeto u Pugliji. Dvanaest bodova, momci. Dvanaest bodova. Jesen/zima u Belgiji: diskvalificirani", napisala je uz niz fotografija.

Njegove izjave o braku s Blankom šokirale javnost

Podsjetimo, avnost je iznenadilo kada je Ruben otkrio da je u otvorenom braku s Blankom. U emisiji "Het Huis" je naglasio kako je njihov dogovor temeljen na iskrenosti i povjerenju. Iako nije pričao o detaljima, mjesecima je objavljivao fotografije s Charlotte. Zatim je Charlotte početkom godine šokirala obožavatelje na Instagramu kada je ispod objave otkrila da je s Rubenom u ljubavnom odnosu šest godina, a da dijele isti dom već četiri.

POGLEDAJTE VIDEO: Belgijski novinar i suprug Blanke Vlašić za RTL: 'Volio bih da obje reprezentacije idu dalje'