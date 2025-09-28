'DISKVALIFICIRANI' /

Rubenova ljubavnica pokazala vruće kadrove s njim, evo što je poručila

Ruben se, izgleda, dobro provodio

28.9.2025.
19:29
Belgijski novinar i voditelj Ruben Van Gucht (38), suprug naše poznate atletičarke Blanke Vlašić (41) našao se u najnovijoj Instagram objavi spisateljice Charlotte Van Looy (32). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CHARLIE (@charlottevanlooy)

Naime, par je bio na romantičnom putovanju u Italiji. “Ljeto u Pugliji. Dvanaest bodova, momci. Dvanaest bodova. Jesen/zima u Belgiji: diskvalificirani", napisala je uz niz fotografija.

Njegove izjave o braku s Blankom šokirale javnost

Podsjetimo, avnost je iznenadilo kada je Ruben otkrio da je u otvorenom braku s Blankom. U emisiji "Het Huis" je naglasio kako je njihov dogovor temeljen na iskrenosti i povjerenju. Iako nije pričao o detaljima, mjesecima je objavljivao fotografije s Charlotte. Zatim je Charlotte početkom godine šokirala obožavatelje na Instagramu kada je ispod objave otkrila da je s Rubenom u ljubavnom odnosu šest godina, a da dijele isti dom već četiri. 

