Beti Đorđević nas je napustila u 80. godini i ostavila generacijama nezaboravne hitove

Preminula je srpska soul i jazz pjevačica Beti Đorđević, ostavivši neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni. Umjetnica koja je svojim glasom oduševljavala publiku diljem bivše Jugoslavije preminula je u 80. godini, samo dan nakon što je svijet izgubio Senku Veletanlić.

Glazbeni počeci i međunarodni nastupi

Beti Đorđević, rođena kao Blagica Đorđević 1946. godine u Kumanovu, karijeru je započela krajem 60-ih godina. Sa suprugom Slobodanom Bobom Đorđevićem, poznatim glazbenikom i njegovim bendom, nastupala je u američkim klubovima u Zapadnoj Njemačkoj. Kasnije su je publika i gosti Hotela Jugoslavija u Beogradu upoznali i od tada je postala nezaobilazno ime domaće glazbene scene.

Hitovi i festival uspjesi

Prvi singl „Kraj moje tuge“ objavila je 1974. godine, a najveću popularnost donijela joj je pjesma „Počnimo ljubav ispočetka“ autora Aleksandra Koraća, izvedena 1976. na Beogradskom proleću. Tijekom sedamdesetih i početkom osamdesetih, Beti je nastupala na festivalima Beogradsko proleće, Hit parada, Opatija i Split te objavila desetak singlova.

Iako se povukla s glavne scene dolaskom novih trendova, Beti je povremeno nastupala u beogradskim klubovima. Diskografska kuća City Records 2012. godine objavila je CD The Best of Beti Đorđević sa 23 najpoznatije pjesme. Tijekom posljednjih godina snimila je nekoliko singlova, uključujući „Nisam znala“ (2016) i „Jedan pogled“ (2020.), a na Beoviziji 2018. nastupila je s Rambom Amadeusom pjesmom „Nema te“.

Nagrada i priznanje za životno djelo

Prošle godine na obnovljenom festivalu Beogradsko proleće dobila je specijalnu „mts nagradu“ napravljenu od bakrenog dijela krova nekadašnje dvorane Doma sindikata, čime je još jednom potvrđena njezina trajna važnost za domaću glazbenu povijest.

