J.Lo podnijela zahtjev za razvod, a Ben već uhvaćen s tajanstvenom ženom

Nakon nekoliko mjeseci šuškanja o razvodu holivudskih zvijezda Jennifer Lopez (55) i Bena Afflecka (52), službeno je otkriveno da je slavnom paru došao kraj. Nakon dvije godine braka, J.Lo je podnijela zahtjev za razvod braka Višem sudu okruga Los Angeles.

No, čini se da Ben zbog toga ne očajava. Viđen je kako razgovara s tajanstvenom ženom u svom domu. Paparazzi su uhvatili ovu misterioznu damu kako automobilom dolazi ispred njegovog doma.

Imali već jedan prekid

Podsjetimo, Ben Affleck planirao je vjenčanje s Jennifer Lopez još 2003. godine, koje je bilo odgođeno zbog, kako su tada naveli, medijskog pritiska. Već u siječnju iduće godine javnost su iznenadili vijesti o prekidu veze, a ubrzo nakon toga Lopez se udala za glazbenika Marca Anthonyja s kojim je dobila blizance Emmu i Maxa, no par se razveo 2014. godine. S druge strane, Ben je 2005. godine stupio u brak s Jennifer Garner s kojom je dobio troje djece i razveo se 2018. godine.

Njihovu novo započetu vezu nakon skoro dva desetljeća pauze, Jennifer je veličala do nebesa ističući kako je Affleck ljubav njezinog života, a njoj je govorila i u dokumentarcu "The Greatest Love Story Never Told". Ipak, nakon manje od dvije godine braka ljubavna bajka je propala.

Kružile spekulacije

Mjesecima su kružile spekulacije o njihovom razvodu, a par je čak skrivao i vjenčane prstene.

J.Lo je sakrila svoj vjenčani prsten kada se zaputila u zračnu luku nakon putovanja u Pariz. Pjevačica je dva puta u jednom danu sakrila lijevu ruku na kojoj se inače nalazi njezin vjenčani prsten, a javnost je brujala kako bi razlog njezina skrivanja prstenja mogao biti razvod. Ipak, na njezinom se licu nije ništa moglo pročitati, a hotel u kojem je boravila je napustila s blistavim osmijehom odjevena u elegantnu kombinaciju.

S druge strane, Ben je viđen bez vjenčanog prstena dok je uživao u ručku s kćeri Violet (18) u Los Angelesu.

Sada, je službeno otkriveno kako je njihovom braku doista došao kraj.

