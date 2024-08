Nakon višemjesečnih spekulacija o narušenom bračnom odnosu Jennifer Lopez (55) i Bena Afflecka, slavni par odlučio je okončati svoju ljubavnu priču. Kako prenosi Daily Mail, finalizirali su dokumente za razvod braka, što je potvrdilo nekoliko izvora za spomenuti medij.

"Sredili su papire već prije mjesec dana, ali čekaju pravo vrijeme da to objave. Jennifer i Ben će objaviti zajedničku izjavu u kojoj će reći da su se borili da njihov odnos uspije, ali nisu uspjeli. Nisu mogli doći do kompromisa. Ono što su prije imali je nestalo i oboje su to prihvatili", rekao je izvor.

Uz to, slavni glumac je, nakon što je otkriveno da su svoju zajedničku vilu na Beverly Hillsu stavili na prodaju, kupio novu vilu vrijednu 20,5 milijuna dolara. Par je posljednji put viđen zajedno 30. ožujka, a od tada provode vrijeme odvojeno – Jennifer putuje, dok Ben boravi u Los Angelesu. Također, odvojeno su proveli i drug godišnjicu braka.

"Ben je tužan zbog svega toga, ali je usredotočen na svoj posao, na to da je odličan otac i da ima dobar odnos kao roditelj s Jennifer Garner", rekao je izvor i dodao da je Affleck "došao k sebi" nakon svog dvogodišnjeg braka s Lopez koji je bio kao "grozan san". "Da postoji način da se razvede zbog privremene neuračunljivosti, on bi to učinio", rekao je izvor za Page Six.

Jennifer je nešto ranije i otkazala turneju, a na premijeri svog filma pojavila se sama. Osim nesreće na ljubavnom planu, mnogi smatraju kako je i njezina karijera polako krenula tonuti.

Jennifer i Ben upoznali su se davne 2011. godine na setu filma 'Gigli'. Iako film nije imao uspjeha kod kritičara, njihova kemija na ekranu ubrzo je postala očita. U to vrijeme, Jennifer je još uvijek bila u braku s plesačem Chrisom Juddom, no njihova veza uskoro je krenula nizbrdo. Kada je razvod s Juddom bio finaliziran, Hollywood je dobio još jedan šarmantan par.

Jennifer je jednom prilikom izjavila kako je odmah pomislila da Ben ima "ono nešto" , a i nakon njihovog prvog prekida smatrala je da je on "onaj koji je pobjegao". U studenom 2002. godine, Ben je kleknuo pred Jennifer i poklonio joj ružičasti dijamantni prsten vrijedan 2,5 milijuna dolara, što je ona opisala kao najljepši dar ikad.

Ipak, vjenčanje koje su planirali u rujnu 2003. godine bilo je odgođeno zbog, kako su tada naveli, medijskog pritiska, a u siječnju 2004. godine, vijesti o njihovom raskidu šokirale su javnost. Ubrzo nakon toga, Jennifer se udala za glazbenika Marca Anthonyja s kojim je dobila blizance Emmu i Maxa, no par se razveo 2014. godine.

S druge strane, Ben Affleck dijeli Violet (18), Seraphinu (15) i Samuela (12) s bivšom suprugom Jennifer Garner (52), s kojom je bio u braku nakon prvotne veze s Lopez.

