Beba s Nirvaninog albuma izgubila sudski spor protiv popularnog benda: 'To je dječja pornografija'

Spencer Elden, muškarac koji je kao četveromjesečna beba fotografiran za legendarnu naslovnicu albuma "Nevermind" grupe Nirvana, izgubio je pravnu bitku u kojoj je tvrdio da je riječ o distribuciji dječje pornografije, piše Sky News.

Odluka suda

Elden je 1991. godine fotografiran nag pod vodom, a ta je fotografija postala jedno od najprepoznatljivijih vizualnih obilježja u povijesti popularne glazbe. U tužbi je tvrdio da je riječ o seksualnom iskorištavanju, no sudac Fernando Olguin odbacio je njegov zahtjev.

Prema presudi, "ni poza, ni fokusna točka, ni okruženje, niti cjelokupni kontekst ne sugeriraju da naslovnica albuma prikazuje seksualno eksplicitno ponašanje". Sudac je usporedio fotografiju s obiteljskim snimkom djeteta koje se kupa, zaključivši da sama golotinja "nije dovoljna da bi se mogla smatrati lascivnom ili seksualno provokativnom".

Dugogodišnja pravna bitka

Elden je prvi put pokrenuo postupak 2021. godine, tvrdeći da su njegov identitet i ime "zauvijek vezani uz komercijalnu seksualnu eksploataciju koju je doživio kao maloljetnik". Sud je tada slučaj odbacio zbog zastare, ali je žalbeni sud omogućio njegovo ponovno pokretanje.

U najnovijoj presudi, Olguin je u obzir uzeo činjenicu da su Eldenovi roditelji bili prisutni tijekom snimanja, da je fotograf Kirk Weddle bio obiteljski prijatelj, kao i da je Elden kasnije javno prihvaćao ulogu na naslovnici te od toga i financijski profitirao.

Odvjetnik Nirvane izjavio je da je bend "oduševljen što je sud okončao ovaj neosnovani slučaj i oslobodio naše kreativne klijente stigme lažnih optužbi".

S druge strane, pravni tim Spencera Eldena najavio je žalbu. "Sve dok zabavna industrija daje prednost profitu nad privatnošću, pristankom i dostojanstvom djetinjstva, nastavit ćemo našu potragu za sviješću i odgovornošću", poručio je James R. Marsh iz odvjetničkog ureda Marsh Law Firm za Rolling Stone.

