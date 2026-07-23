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GRČKA ROMANTIKA /

Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'

Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatski reprezentativac puni baterije na grčkim otocima u društvu studentice Petre, dok nogometna Europa bruji o njegovom transferu od 80 milijuna eura

23.7.2026.
8:26
Hot.hr
Nel Pavletic/PIXSELL
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Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Baturina (23) puni baterije za novu sezonu na grčkim otocima, a trenutke s ljetovanja s djevojkom podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu. Dok on uživa u suncu i moru, nogometna Europa bruji o njegovoj budućnosti i mogućem transferu koji bi mogao dosegnuti vrtoglavih 80 milijuna eura.

Odmor iz snova nakon naporne sezone

Baturina je objavio seriju od deset fotografija koje svjedoče o romantičnom odmoru s djevojkom Petrom. Iako samozatajno čuva privatni život, nogometaš je jednom prilikom za Story otkrio ponešto o njihovoj vezi. "Bila je to kemija od prvog trenutka upoznavanja. Nije baš za medije, mogu reći da se zove Petra i studentica je", izjavio je tada, opisavši je riječima: "Vrijedna je, draga i jako lijepa". Upravo idilične fotografije s odmora potvrđuju njihovu bliskost. Uz jednostavan opis emotikonima, veznjak talijanskog Coma pokazao je kako s partnericom uživa u prepoznatljivim krajolicima Santorinija, s bijelim kućicama i plavim kupolama. Odmor je uslijedio nakon iscrpljujućeg Svjetskog prvenstva na kojem je Baturina bio dio hrvatske reprezentacije i čak postigao pogodak protiv Engleske.

 

Budućnost u Engleskoj?

I dok Baturina uživa u zasluženom odmoru, njegov klub Como navodno je odredio cijenu od 80 milijuna eura za sve zainteresirane kupce. Kako prenose mediji, za usluge jednog od najvećih hrvatskih talenata, kojeg često uspoređuju s Lukom Modrićem (40), ozbiljno su zainteresirani klubovi iz engleske Premier lige. Spekulacije ne jenjavaju, a obožavatelji ih dodatno potiču. Ispod objave, uz brojne pohvale i emotikone, mogu se pronaći i komentari koji se tiču njegove karijere. Tako mu jedan navijač poručuje: "Martin come to Hajduk", a sve to pokazuje koliki interes vlada za mladog veznjaka čiji bi idući korak u karijeri mogao biti jedan od najzvučnijih transfera ovog ljeta.

 

Martin BaturinaGrčkaOdmor
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