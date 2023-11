Barbra Streisand se u novom ulomku iz knjige " My Name Is Barbra" prisjeća svog susreta s glumcem Marlonom Brandom.

Barbra Streisand

Barbra, koja će sljedeće godine napuniti 82 godine, udavala se dvaput. Njezin prvi suprug bio je glumac Elliott Gould za kojeg se udala 1963. No dok je bila u braku s Elliottom upoznala je Marlona Branda koji je bio jako iskren prema njoj te je ostala zatečena, piše Mirror.

Mladi Marlon Brando.

Prisjećajući se kada je upoznala Marlona Branda, koji je preminuo 2004., Barbra je progovorila o njihovom razgovoru, kada ju je tri sata kasnije pogledao u oči i rekao: "Volio bih te je**ti." Odgovarajući na to priznanje, Barbra je odgovorila: "To zvuči grozno".

Barbra Streisand

Promijenivši pristup, Barbra je ispričala kako je tada rekao: "Dobro. Onda bih htio s tobom u muzej." Zatim je rekla da misli da je to "vrlo romantično" i da bi to jako voljela učiniti.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia "James je bio do ušiju zaljubljen u Branda i ispunjavao mu je sve želje. No Brando nije bio zaljubljen u Deana. On je bio zaljubljen u Branda", potvrdila je glumica Stella Adler u spomenutoj knjizi. Deanov prijatelj Stanley Haggart otkrio je kako je Brando Deana koristio samo za svoje sebične interese. Opisao je trenutak kada je vidio rane od opušaka na Deanu: "Bio sam spreman zvati policiju da uhite brutalnog ku****** sina, no Jimmy mi je tad rekao da je on tražio od Marlona da mu to radi. Prvi sam put shvatio kakav je mazohist James bio, ili barem postajao".

"Pogodio bi moju fantaziju… prošetati muzejom s nekim tko me jako privlačio i pogledati sjajnu umjetnost… istražujući je zajedno", napisala je i zatim se prisjetila kako je njegova supruga bila u drugoj sobi.



Barbra zatim piše kako su ona i Marlon razgovarali o braku i zašto je on oženjen svojom suprugom Taritom. Rekao joj je da je njegova supruga poput "zrelog komada voća", prije nego što je skrenuo pažnju na njezin brak s Elliottom, s kojim je u to vrijeme bila. Potpuno šokirajući pjevačicu, Marlon je rekao: "Mislim da nećeš još dugo biti s Elliottom." Barbra piše: "Bila sam zatečena. 'Udana sam za njega. Kako to misliš?" 'On ne izgleda dovoljno dobro za tebe', rekao je.