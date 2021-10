Ursula Andress rođenda je 19. ožujka 1936. godie u švicarskom gradiću Ostermundigenu, nedaleko Berna. Otac Rolf bio je Nijemac, a majka Anna Švicarka.

Ursula savršeno govori njemački, engleski, talijanski i francuski jezik. Karijeru je započela kao model u Rimu gdje je odigrala i nekoliko filmskih uloga. Uloga u filmu "Dr. No" ju je proslavila diljem svijeta, ali je za nju bila i svojevrsno prokletstvo jer nakon te uloge nije baš puna napravila u daljnjoj karijeri unatoč neospornom talentu.

Uloga u filmu "Dr. No" Ursuli je istina otvorila vrata odličnim poslovnim ponudama u manekenstvu, a dobila je i uloge u filmovima uz velikane kao što su Elvis Presley, Frank Sinatra i Marcello Mastroianni, ali sve je to ipak ostalo u sjeni njenog izranjanja i izlaska iz morske vode u bikiniju u filmu "Dr. No". Među filmovima u kojima je glumila su i parodija na Bonda "Casino Royale", "Četvorica za Texas", "Deseta žrtva", "She", "Zabava u Acapulcu", "What’s New Pussycat", "Crveno sunce", "Borba titana" i "Peti mušketir".

Seks simbol '60-ih

Ursula Andress je prva i prema općem mišljenju najljepša i najseksi djevojka Jamesa Bonda. Antologijska scena u kojoj tada 26-godišnja Ursula Andress sa svojim savršenim licem i besprijekornim tijelom izranja i izlazi iz mora u bijelom bikiniju u filmu "Dr.No snimljenom 1962. godine urezala se u kolektivnu memoriju muškaraca kao jedna od najerotičnijih scena svjetskog filma. Iako bikini nije bio baš mali, a Ursulina poza nije bila zavodnička već potpuno normalna i prirodna. Možda baš i zato! "Dr. No" je bio prvi film iz serijala filmova o Jamesu Bondu, a Bonda je u njemu glumio legendarni Sean Connery.

Do danas po erotičnosti i omiljenosti kod gledatelja Ursulu nije uspjela nadmašiti nijedna Bondova djevojka, a bilo ih je stvarno puno i bile su sve jedna ljepša od druge. To potvrđuju i mnoge ankete na tu temu koje se često održavaju. Seks simbol 60-tih i dalje se pamti nakon toliko godina.

Imala je Ursula Andress i buran ljubavni život, a ljubila je, priča se, Jamesa Deana, Seana Conneryja, Dennisa Hoppera, Ryana O’Neala, Fabia Testija, Marcella Mastroiannija i Marlona Branda.

S glumcem i redateljem Johnom Derekom koji je zbog nje napustio prvu suprugu i dvoje djece bila je u braku devet godina, od 1957. do 1966. godine. Brak Johna Dereka i Ursule Andress se raspao nakon što je ona imala avanturu s popularnim francuskim glumcem Jean-Paulom Belmondom. U vezi s glumcem Harryjem Hamlinom rodila je sina Dimitrija Alexandrea.

Posljednju filmsku ulogu Ursula Andress imala je 2005. godine u filmu "St. Francis Birds Tour (Die Vogelpredigt oder Das Schreien der Mönche)".