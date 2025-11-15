FREEMAIL
SVI SU JE GLEDALI /

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' ne propušta ovu aktivnost subotom: 'Moj najdraži hobi'

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' ne propušta ovu aktivnost subotom: 'Moj najdraži hobi'
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Atraktivna Osječanka zapela je za oko fotografu na zagrebačkoj špici

15.11.2025.
16:10
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
Barbara Mandarić (23), koja je postala poznata zbog sudjelovanja u četvrtoj sezoni popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", subotu je provela u šetnji centrom Zagreba, gdje je uživala u sunčanom jesenskom danu.

Na Cvjetnom trgu, gdje je prošetala s prijateljicom, primijetio ju je fotograf, a ona mu je bez oklijevanja pozirala.

Zagreb je čini sretnom

Barbara je i na svom Instagramu profilu, u Storyju, na kojem ima više od 63 000 pratitelja, podijelila trenutke sa zagrebačke špice. "Subotnje fotkanje kao najdraži hobi", napisala je uz fotografije koje su snimljene u popularnoj kazališnoj kavani.

 

Atraktivna Osječanka osim što redovito privlači pažnju svojim modnim odabirima, poznata je i po iskrenim objavama te karizmi kojom je osvojila publiku tijekom showa u kojem je pokušavala osvojiti srce simpatičnog Šime i atraktivnog Miloša.

Za Net.hr je tako jednom prilikom priznala: "U izlascima me konstantno prepoznavaju pa čak i traže fotografiju, meni je to simpatično."

POGLEDAJTE VIDEO: Zaboravite mir i ljubav u svijetu i te fore - samo death metal: Ovo je čudesno lijepa pjesma Miss Čilea

Barbara RadulovicGospodin SavrseniSubotnja špica
