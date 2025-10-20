Barbara Filipović otkrila nam je tajnu beauty rutine: 'Koža mi je preporođena'

Manekenka Barbara Filipović nije samo još jedna ljepotica s naslovnice – ona je žena koja iza sebe nosi priču, iskustva i stavove koji je izdvajaju iz mase. Kruna Miss Universe Hrvatske 2016. godine otvorila joj je mnoga vrata, ali Barbara nije stala samo na ljepoti. Iza nje se krije i ozbiljna akademska priča – završila je studij ekonomije, a sada radi kao product manager u američkoj tvrtki što pokazuje koliko je ozbiljna i posvećena svojim ciljevima. Prije devet godina oduševila je hrvatsku javnost svojom nenametljivošću, jednostavnošću i elegancijom, a te iste epitete joj s potpunim pravom možemo dodijeliti i danas. Svojom ljepotom očarala je naciju, stoga je i nas zanimalo u čemu se krije tajna njezinog besprijekornog izgleda. U razgovoru za portal Net.hr otkrila nam je kako njeguje svoju kožu i kosu, koje proizvode koristi i što joj je najvažnije u beauty rutini.

Kako izgleda Vaša svakodnevna rutina njege kože? Postoji li neki korak u toj rutini koji nikada ne preskačete, bez obzira na sve?

Moram priznati da sam unazad nekoliko godina drastično smanjila korištenje kako preparativne tako i dekorativne kozmetike i mogu reći da mi je koža na neki način preporođena. Ono što svakako nikada ne preskačem je skidanje šminke prije spavanja. Jaču šminku uvijek uklonim bademovim uljem, a lice potom operem sapunom. Možda će nekima ovo zvučati neobično, ali iz vlastitog iskustva, ali i prema nekim izvorima,saznala sam da su sapuni blazi prema koži i ne narušavaju njezin zaštitni sloju tolikoj mjeri kao tekući čistači. Ne sadrže sredstva za otapanje koja se nalaze u mnogim tekućim gelovima i pjenama koja mogu iritirati i isušiti osjetljivu kožu. Naravno, svatko treba sam otkriti što mu najviše odgovara, ali kod mene se pokazalo da sapun, konkretno Dove čini čuda za oporavak kožne barijere. Znam da zvuči neobično, ali meni je upravo on postao omiljeni proizvod bez kojeg ne idem ni na jedno putovanje. Preporučila bih ga svima, ako ne za lice, onda svakako za tijelo. Za eksfolijaciju povremeno koristim AHA kiselinu od Olivala, a njihov vitamin C serum iz Professional linije moj je apsolutni favorit. Ponekad stavim i hidratantnu kremu Mediteranea od Zorine kozmetike koja sadrži soli bogate magnezijem i drugim mineralima koji potiču regeneraciju i imaju protuupalno djelovanje. No i tu sam naučila da pretjerivanje nije dobro. U trenutku kad nisam mogla živjeti bez hidratantne kreme, zapitala sam se je li mi koža postala pomalo “ovisna”. Ponekad kožu jednostavno pustim da se sama obnovi i da prirodna ulja odrade svoje.

Foto: Privatni Album

Mijenjate li svoju beauty rutinu s dolaskom jeseni?

Dobro pitanje, ali ne previše. Ako osjetim da mi koži treba dodatna zaštita, koristim pantenol iz DM-a ili lanolin. Lanolin stvara zaštitni sloj, čuva vlagu i izvrsno pomaže kod suhih usana. Koristim ga umjesto labela jer mnogi balzami, paradoksalno, znaju isušivati usne.

Imate li omiljeni proizvod za dubinsku hidrataciju koji posebno volite koristiti tijekom prijelaznog razdoblja između ljeta i jeseni?

Moja koža je dosta osjetljiva i naučila sam, ponekad i na teži način, da ju je najbolje pustiti na miru. Manje proizvoda često znači zdravija koža. Zato se držim svojih provjerenih favorita, a posebno volim kremu Mediteraneu koja hidratizira i njeguje. Osim toga, naglasak stavljam na unutarnju hidrataciju. Pijem puno vode i povremeno uzimam vitamin C kao dodatak prehrani.

Kako njegujete kosu nakon izlaganja suncu? Postoji li neki poseban tretman koji biste preporučili za obnovu i hidrataciju kose?

Iskreno, više se ne volim previše izlagati suncu, ali ljeti koristim regenerator u spreju, a volim ponekad na kosu nanijeti prirodna ulja. Olivalova linija ima ulje za svaki tip kose. Kad želim intenzivniji tretman, koristim maske, a izdvojila bih Schwartzkopf Professional liniju. Naravno, sve ovisi o tipu i stanju kose, ali kod svakodnevne njege biram što prirodnije proizvode. Od šampona koristim Alverde iz DM-a, a ponekad ubacim i neki jači šampon da zagladi kosu i vrati joj sjaj.

Foto: Privatni Album

Postoji li jedan proizvod za njegu kose koji se posebno izdvaja iznad svih ostalih?

Definitivno prirodna ulja. Ona hrane kosu, čine ju mekšom i podatnijom, a ne otežavaju ju. I ono najvažnije, vrlo su jednostavna za korištenje, što je uvijek prednost. Samo treba pronaći ono koje odgovara vašoj kosi i njezinom trenutnom stanju. Danas je internet prepun informacija pa ja prije svake kupnje volim detaljno istražiti sastav i iskustva drugih.

Kad je riječ o make upu, imate li jedan proizvod koji smatrate da bi svaka žena trebala imati u svojoj torbici?

Jako volim šminku, ali razumijem i one koji ju možda ne vole ili ne žele nanositi razne sastojke na kožu. Imam dobar odgovor na ovo pitanje jer postoji proizvod koji bi svaka žena mogla voljeti, čak i one koje se ne šminkaju, a to je Makris Multistick. Dolazi u predivnim nijansama, čak i bezbojnoj, potpuno je prirodan i istovremeno njeguje i uljepšava kožu. Trenutno koristim nijanse Brownie i Honey, a želim ih iskreno sve. Od istog brenda koristim i njihov mineralni korektor koji je savršen. Već dulje vrijeme biram mineralni make up jer ne začepljuje pore, ne izaziva iritacije i dopušta koži da diše što je posebno važno ako ga nosite svakodnevno.

Foto: Privatni Album

Imate li svoj omiljeni make up look za jesenske dane?

Za dnevni look ostajem vjerna svom jednostavnom stilu, uz obavezno mačkasto izvučene oči koje su moj omiljeni detalj. Ponekad to postižem samo sjenilom, a nekad klasičnim crnim ili smeđim tušem. Volim ponekad i tamno smeđi/ burgundy tuš koji lijepo ističe zelene oči. Usne su za mene neizostavan dio svakog make up looka. Najčešće ih naglasim tamnijom olovkom i dodam sjajilo ili već spomenuti lanolin, primjerice Lanolips ili neki drugi. Volim nijanse od tamnijih nude i smeđkastih do roskastih tonova, hladnijih, toplijih... Ma, sram me priznati koliko proizvoda za usne posjedujem.

Kada govorimo o modi, postoji li neki jesenski odjevni komad kojem ste posebno vjerni svake godine?

Definitivno baloner. Volim dulje krojeve, a baloner je bezvremenski klasik koji pristaje gotovo svakoj kombinaciji. Također volim i kapute u kožnoj varijanti, a posljednjih sezona često nosim i kimono preko jednostavnih outfita. Kimono uvijek podigne izgled i najjednostavnijoj kombinaciji, a pritom je jako udoban.

Foto: Privatni Album

Imate li neke omiljene modne brendove?

Kada je moda u pitanju, najviše cijenim udobnost i bezvremenski stil. Odijevam se u klasičnim trgovinama, ali sve više pazim na kvalitetu materijala. Volim jednostavne komade koje mogu podići detaljima poput kimona, zanimljive torbice ili kaputa, ovisno o raspoloženju. Najčešće se vraćam crnoj i neutralnim bojama kao osnovi, a sve ostalo nadogradim po osjećaju. Izdvojila bih Mini Industry i cijeli kolektiv Mini Show Off jer tamo uvijek pronađem posebne komade koji podignu svaku kombinaciju i svaki jesenski dan.

