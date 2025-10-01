Bivša Miss Hercegovine otkriva sve o uspjehu na Tjednu mode u Milanu, obitelji i životu u Njemačkoj

Na jednom od najprestižnijih događaja svjetske modne scene, Milano Fashion Weeku, predstavljen je novi modni brend Crianni, iza kojeg stoji talentirana dizajnerica Kristina Anić Delić. Porijeklom iz Rame, Kristina danas sa svojom obitelji živi u Njemačkoj, a u svijet mode zakoračila je sa samo 15 godina. Danas je Kristina supruga tajanstvenog gastronoma te posvećena majka dvojice dječaka, Noe i Davida.

A kako su izgledali njezini prvi koraci ka svijetu mode, što stoji iza imena Crianni te koja je tajna njezine vitke linije, saznat ćete u nastavku.

Bili ste Miss Federacije BiH i Miss šarma BiH. Jesu li te titule utjecale na vaše samopouzdanje i hrabrost da se upustite u pothvate na koje se prije ne biste usudili?

Kao vrlo mlada ušla sam u svijet mode, sa samo 15 godina osvojila sam svoju prvu titulu misice. Te su titule otvorile mnoga vrata u životu i poslu, dale mi dodatnu snagu da vjerujem u sebe i da se ne bojim zakoračiti u nešto potpuno novo. Prije tog iskustva možda bih dva puta razmislila prije nego što bih se odvažila na veći izazov, a danas sam puno hrabrija i odlučnija.

Na Tjednu mode u Milanu ste predstavili svoj novi brend Crianni. Kada i kako ste se odlučili ući u svijet mode? Kako je izgledao vaš početak?

Kada sam razmišljala o tome što bih novo mogla upisati u Njemačkoj, dugo sam vagala između dizajna interijera i modnog dizajna. Na kraju je ipak prevagnula moda jer je ona oduvijek bila moja velika ljubav. Ranije sam bila dio tog svijeta kao model, a sada stojim u potpuno drugačijoj ulozi, kao dizajnerica. Taj prijelaz bio je prirodan, ali i uzbudljiv izazov. Uz to sam pohađala fenomenalnu akademiju koja mi je pružila ne samo znanje, već i direktnu poveznicu s Tjednom mode u Milanu. Upravo zahvaljujući tome otvorila su mi se vrata da predstavim svoj brend na tako velikoj sceni.

Foto: Instagram

Što stoji iza imena Crianni i koja je glavna inspiracija vašeg brenda?

Ime Crianni nosi vrlo osobnu priču, nastalo je od prva tri slova mog imena Kristina i djevojačkog prezimena Anić. Željela sam da brend od samog početka ima moj osobni pečat, nešto što me povezuje i s identitetom i s korijenima. Inspiraciju crpim iz ženstvenosti, elegancije i samopouzdanja, vrijednosti koje i sama nastojim živjeti i prenijeti kroz svaki dizajn.

Koje su bile najveće prepreke kada ste ulazili u svijet mode?

Kad sam tek počinjala s manekenstvom, zapravo nisam osjećala velike prepreke, sve je išlo prirodno i spontano. Više izazova osjetila sam sada, kada sam već izgrađena ličnost i svjesna sebe. Ipak, svaki korak i svaki izazov bio je važan jer me učio da cijenim proces i da uživam u svakom dijelu rada, bilo kao model ili sada kao dizajner i osnivač brenda.

Koji modni komadi iz Crianni brenda su vam najdraži?

Definitivno moj najdraži komad je Frankfurt Cashmere Set. U njemu se osjećam potpuno svoja, to sam ja. Volim kako spaja sportsku eleganciju i udobnost, a opet daje mogućnost da se iz svakodnevnih tenisica uskoči u štikle i izgleda odlično. Za mene je to komad koji me najbolje predstavlja.

Foto: Instagram

Na društvenim mrežama često dobivate pohvale na račun izgleda. Možete li otkriti tajnu vitke linije? Pazite li na prehranu, vježbate li ili je sve stvar genetike?

Ako je netko imao sreće u životu s genetikom, imao je, ali ja definitivno ne (smijeh). Ja sam osoba koja obožava jesti, kuhati i isprobavati nova jela, a kilogrami mi se zato lako primaju. Da bih postigla balans između vitke linije i uživanja u hrani, idem iz krajnosti u krajnost. Jedan dan uživam u pizzi, tjestenini i desertima, a narednih par dana se fokusiram samo na proteine. Trening je neizostavan dio mog života; treniram godinama i to me čini sretnom. Za mene je ključ kombinacija discipline, uživanja u hrani i puno smijeha.

Rođeni ste u BiH, no živite u Njemačkoj već dugo. Jeste li zadovoljni životom ondje i vidite li se dugoročno u Njemačkoj?

Živjela sam na više mjesta pa mi selidba nikada nije strana. Kada bih mogla birati, preselila bih se u toplije krajeve jer volim sunce i more. Ipak, trenutno sam zbog obitelji vezana za Frankfurt i tu gradim svoj život. Frankfurt mi pruža stabilnost i sve što mi treba, ali otvorena sam za nove avanture ako se ukaže prava prilika.

Foto: Instagram

Na društvenim mrežama imate i fotografije s partnerom. Možete li nam otkriti kako ste se upoznali i tko vam je osvojio srce?

Moj suprug je gastronom, upoznala sam ga u njegovom klubu Panta Rei. Prije nego što smo postali par, najprije smo bili prijatelji, a sada imamo dvojicu sinova Davida i Nou.

