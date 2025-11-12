FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RAZNJEŽILA PRATITELJE /

Balie Dee već osam godina krade pažnju: Ella Dvornik pokazala kako izgleda danas

Balie Dee već osam godina krade pažnju: Ella Dvornik pokazala kako izgleda danas
×
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Starija kći Elle Dvornik i Charlesa Pearcea danas slavi 8. rođendan, a ponosna mama se pohvalila svojom velikom djevojčicom

12.11.2025.
11:27
Hot.hr
Davor Puklavec/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na današnji dan, prije točno osam godina, Ella Dvornik (34) je postala majka, a povodom osmog rođendana svoje starije kćeri Balie Dee, influencerica je na Instagramu podijelila preslatku snimku koja je raznježila tisuće pratitelja.

Na videu koji je objavila na svom storyju, Balie Dee s lakoćom nosi svoju mlađu sestru, petogodišnju Lumi Wren, dok se s mamom vraća iz vrtića.

Balie Dee već osam godina krade pažnju: Ella Dvornik pokazala kako izgleda danas
Foto: Instagram Story

„Lumi se tek probudila u vrtiću pa ju Balie nosi do doma. Ići će Balie sa mnom u teretanu, malo prelako nosi tih 20 kilograma“, napisala je Ella uz video, ne skrivajući ponos zbog toga koliko su djevojčice narasle.

Ella Dvornik i Charles Pearce imaju zajedničko skrbništvo nad kćerima

Podsjetimo, Ella je nedavno na Instagramu iskreno progovorila o privatnim okolnostima i dogovoru oko skrbništva nad djecom s bivšim suprugom Charlesom Pearceom (47). Na pitanje jednog pratitelja žive li djevojčice s njom, odgovorila je:

„Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad). Sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu.“

Svaki drugi tjedan Ella Dvornik živi s bivšim suprugom

Dodala je i kako ona i bivši suprug, unatoč razvodu, i dalje zajedno provode vrijeme s djecom:

„Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan – sretna obitelj“, napisala je s dozom ironije.

Unatoč svemu, Ella ne skriva koliko joj majčinstvo znači, a posljednja objava povodom Baliena rođendana pokazala je da je ponosna na to koliko su njezine djevojčice – i fizički i emotivno – narasle.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon dva kofera i poljubaca Gabrijele Žalac: Ovo su najspektakularniji ulasci i izlasci iz Remetinca

Ella DvornikCharles PearceBalie DeeRođendan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RAZNJEŽILA PRATITELJE /
Balie Dee već osam godina krade pažnju: Ella Dvornik pokazala kako izgleda danas