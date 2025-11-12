Balie Dee već osam godina krade pažnju: Ella Dvornik pokazala kako izgleda danas

Na današnji dan, prije točno osam godina, Ella Dvornik (34) je postala majka, a povodom osmog rođendana svoje starije kćeri Balie Dee, influencerica je na Instagramu podijelila preslatku snimku koja je raznježila tisuće pratitelja.

Na videu koji je objavila na svom storyju, Balie Dee s lakoćom nosi svoju mlađu sestru, petogodišnju Lumi Wren, dok se s mamom vraća iz vrtića.

Foto: Instagram Story

„Lumi se tek probudila u vrtiću pa ju Balie nosi do doma. Ići će Balie sa mnom u teretanu, malo prelako nosi tih 20 kilograma“, napisala je Ella uz video, ne skrivajući ponos zbog toga koliko su djevojčice narasle.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ella Dvornik i Charles Pearce imaju zajedničko skrbništvo nad kćerima

Podsjetimo, Ella je nedavno na Instagramu iskreno progovorila o privatnim okolnostima i dogovoru oko skrbništva nad djecom s bivšim suprugom Charlesom Pearceom (47). Na pitanje jednog pratitelja žive li djevojčice s njom, odgovorila je:

„Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad). Sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu.“

Svaki drugi tjedan Ella Dvornik živi s bivšim suprugom

Dodala je i kako ona i bivši suprug, unatoč razvodu, i dalje zajedno provode vrijeme s djecom:

„Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan – sretna obitelj“, napisala je s dozom ironije.

Unatoč svemu, Ella ne skriva koliko joj majčinstvo znači, a posljednja objava povodom Baliena rođendana pokazala je da je ponosna na to koliko su njezine djevojčice – i fizički i emotivno – narasle.

