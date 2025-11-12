Balie Dee već osam godina krade pažnju: Ella Dvornik pokazala kako izgleda danas
Starija kći Elle Dvornik i Charlesa Pearcea danas slavi 8. rođendan, a ponosna mama se pohvalila svojom velikom djevojčicom
Na današnji dan, prije točno osam godina, Ella Dvornik (34) je postala majka, a povodom osmog rođendana svoje starije kćeri Balie Dee, influencerica je na Instagramu podijelila preslatku snimku koja je raznježila tisuće pratitelja.
Na videu koji je objavila na svom storyju, Balie Dee s lakoćom nosi svoju mlađu sestru, petogodišnju Lumi Wren, dok se s mamom vraća iz vrtića.
„Lumi se tek probudila u vrtiću pa ju Balie nosi do doma. Ići će Balie sa mnom u teretanu, malo prelako nosi tih 20 kilograma“, napisala je Ella uz video, ne skrivajući ponos zbog toga koliko su djevojčice narasle.
Ella Dvornik i Charles Pearce imaju zajedničko skrbništvo nad kćerima
Podsjetimo, Ella je nedavno na Instagramu iskreno progovorila o privatnim okolnostima i dogovoru oko skrbništva nad djecom s bivšim suprugom Charlesom Pearceom (47). Na pitanje jednog pratitelja žive li djevojčice s njom, odgovorila je:
„Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad). Sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu.“
Svaki drugi tjedan Ella Dvornik živi s bivšim suprugom
Dodala je i kako ona i bivši suprug, unatoč razvodu, i dalje zajedno provode vrijeme s djecom:
„Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan – sretna obitelj“, napisala je s dozom ironije.
Unatoč svemu, Ella ne skriva koliko joj majčinstvo znači, a posljednja objava povodom Baliena rođendana pokazala je da je ponosna na to koliko su njezine djevojčice – i fizički i emotivno – narasle.
POGLEDAJTE VIDEO: Nakon dva kofera i poljubaca Gabrijele Žalac: Ovo su najspektakularniji ulasci i izlasci iz Remetinca