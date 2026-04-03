FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NISI SPREMAN' /

Baby Lasagne odbacio umjetničko ime i pustio 'Golgotu': Napisao šest znakovitih riječi

×
Foto: RTL Direkt

Suradnja s Dominikom Lučićem donijela je duhovnu dimenziju njegovoj glazbi

3.4.2026.
17:49
Hot.hr
RTL Direkt
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski glazbenik Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić (30), objavio je isječak nove pjesme pod nazivom „Golgota“, koju je snimio u suradnji s pjevačem duhovne glazbe Dominikom Lučićem. Premijera pjesme najavljena je za Veliki petak u 13 sati.

Uz kratki video isječak objavljen na Instagramu stajao je i opis: „Nisi spreman“, što je dodatno potaknulo interes publike.

Potpisan pravim imenom

Zanimljivo je da je Baby Lasagna ovaj put pjesmu potpisao svojim pravim imenom, a ne umjetničkim pseudonimom po kojem je postao poznat.

Dominik Lučić dodatno je pojasnio poruku pjesme napisavši: „Golgota nije kraj. To je početak“, na što je Purišić odgovorio emotikonom srca. Podršku projektu u komentarima je izrazio i pjevač Jakov Jozinović (24), koji se također okušao u duhovnoj glazbi.

Vjera kao važan dio života

Purišić je i ranije otvoreno govorio o važnosti vjere u svom životu, ističući kako mu ona predstavlja najvišu vrijednost.

„Vjera je svakom vjerniku, nadam se, najvažnija stvar u životu. To je ultimativno nešto i nema ništa iznad toga“, rekao je u jednom ranijem intervjuu.

Dodao je i kako je njegov put prema vjeri započeo na poticaj oca, koji ga je uputio na razgovor sa svećenikom. U tom razdoblju tražio je odgovore i pomoć, pa je uz duhovne razgovore posjećivao i psihologa.

Osobni put i nova inspiracija

Iako je odrastao u katoličkoj obitelji, priznaje da je vjeru u početku doživljavao površno, no s vremenom je, kako kaže, korak po korak počeo bolje razumijevati njezinu važnost.

Nova pjesma „Golgota“ tako predstavlja i svojevrsni osobni izraz njegovog duhovnog puta, ali i umjetnički iskorak kojim se približava drugačijoj publici.

Baby LasagnaDuhovna GlazbaNova Pjesma
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike