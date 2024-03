Marko Purišić (28), poznatiji kao Baby Lasagna, rasturio je na Dori s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' s čak 247 glasova te dobio titulu predstavnika Hrvatske na ovogodišnjem Eurosongu.

Pjesma je ubrzo nakon izlaska spota bila prva u trendingu na YouTubeu, a nedavno je dosegnula čak dva milijuna pregleda na Spotifyju. Sada je Marko pokazao kako je učio valjati tijesto za spot.

Nije mogla biti ljuta na njega

Na Instagramu je objavio video u kojem su baka Olga i on odjenuti u kuharske pregače, a njezin zadatak je bio da mora biti ljuta na njega, no ona to nije mogla.

"Ne može tako", rekla je baka Olga dok je Marko valjao tijesto, a nakon toga ga je ipak pohvalila.

"Dobar si, super si Marko", rekla mu je, a onda mu je pokazala kako ona to radi pa je na red došao i on, a netko je sa strane viknuo: "Lupi ga po glavi babo", no ona ga ipak nastavila hvaliti.

"Vidiš kako me sluša. Bit ćeš dobar kuhar. Brzo uči, super je", rekla je, dok je netko ponovno rekao: "Moraš vikati na njega".

Kasnije ga rukom lupila po ramenu i pokazala mu ponovno kako se to radi, a Marko se primio posla opet. Baka se nasmijala ponovno ga lupila po ramenu i rekla mu: "Dobar si ti dečko".

Koliko god ju pokušavali natjerati da bude stroga prema njemu i da viče, ona je bila nasmijana i vesela, a objasnila je i zašto.

"Naravno da sam vesela, kad vidim da super dela", rekla je.

'Tako je slatka'

Da je Marko uživao u društvu bake Olge pokazao je i svojim opisom na objavi.

"Tako je slatka da se nije mogla ni pretvarati da je ljuta na mene", napisao je u opisu objave.

Video je nasmijao brojne fanove, a osim što su se našalili s bakom Olgom, nisu je mogli poštedjeti komplimenata.

"A nije rekla "možeš se oženiti?", "Kako je slatka", "Jako cijenim te scene s ovom damom u videu", "Babu Olgu za premijerku", "Vrlo lijepo, sada očekujemo vidjeti kakvo je bilo iskustvo s kravom", "Preslatko", " I baku povesti na Eurosong", pisali su mu.

