Na drugom danu "Sea Star Festivala" u Umagu, nastupio je Baby Lasagna gdje je osim svoje dobro poznate pjesme "Rim Tim Tagi Dim", publici predstavio i neke od novih hitova s albuma "Demons & Mosquitoes", koji će izbaciti, kako je najavio, ove jeseni.

Na albumu će biti i neke od pjesama koje je publika već mogla čuti, a osim popularnog eurovizijskog hita, to su: "IG Boi" i "Don't hate yourself, but don't love yourself too much".

Reakcija publike na nove stihove bila je i više nego pozitivna, a upravo to je Marko i spomenuo kao najbolji dio svoga nastupa na festivalu u Umagu.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL Baby Lasagna, Umag

Hrvatski predstavnik na Eurosongu 2024., podijelio je fotografiju i na svojoj Facebook stranici gdje je zahvalio organizatorima na odličnom provodu i prilici.

Nestrpljivi fanovi već sada jedva čekaju da na novom albumu čuju neobjavljene pjesme popularnog glazbenika i nagađaju njihove naslove, a pretpostavlja se da će neke od njih biti: 'Demons & Mosquitoes', 'Good Boy Lasagna', 'Eat My Lasagna', i 'Biggie Biggie Boom Boom'.

"Ja ne mogu dočekati da ovaj album izađe", "Ovo je doslovno highlight cijele moje 2024. godine", "Ovaj čovjek jednostavno ne zna napisati lošu pjesmu", "Ovo dođe kao poklon, i to najjači ikad", samo su neki od komentara Markovih obožavatelja.

Još jedan obožavatelj Markove glazbe složio se kako "Narod treba nove pjesme Baby što prije!".

Nakon koncerta na festivalu u Umagu, Marka će publika pratiti i na glazbeno-scenskom događaju 'Eurosong - najveći hitovi' koji će se održati 8. lipnja u Boćarskom domu, a nastupit će s prošlogodišnjom predstavnicom Norveške na Eurosongu Alessandrom Mele, azerbejdžanskom predstavnicom Efendi koja je izvela hit "Mata Hari", i danskom pobjednicom Eurosonga 2013. godine Emmelie de Forest.

Također, na ovogodišnjim Melodijama Jadrana 21-23. lipnja, Marko će predstaviti i novu pjesmu koju izvodi s Petrom Šegedinom Pijerom, natjecateljem RTL-ovog showa "Superstar", te Tončijem Huljićem i Madre Badessom.

U rujnu ga očekuju nastupi na Danima Piva u Karlovcu te koncerti na zagrebačkoj Šalati koje je rasprodao u rekordnom roku, a do tada se nadamo novim pjesmama koje će zauzeti top pozicije svih streaming servisa.

