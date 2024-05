Naš drugoplasirani predstavnik na Eurosongu 2024., Baby Lasagna miljenik je mnogima diljem Europe, što dokazuju i rasprodane ulaznice na zakazanim koncertima. No, ulaznice su ništa naspram onoga što je jedna obožavateljica napravila. Zaželjela želju istetovirati njegov autogram, a on joj je to ispunio, odvevši ju u salon.

Cijeli postupak tetoviranja objavio je na svom TikTok profilu, a objavu je podijelio i na Instagram storyju, gdje je napisao: "Možete li ovo vjerovati? Ja ne mogu."

Prema licu obožavateljice na kraju videa, čini se kako je bila vrlo zadovoljna tetovažom koju joj je napravio, a mnogi obožavatelji poželjeli su isto.

"Zamislite da imate tetovažu napravljenu od Baby Lasagne", "Sada svi trebamo iste tetovaže Baby Lasagne", "Nisam znala do sada da trebam tetovažu Baby Lasagne", "stvari za koje nikad nisam znao da mi trebaju, ali sada jesam: pronaći Baby Lasagnu da me tetovira", "Doslovno bih volio tetovažu na kojoj piše "Baby Lasagna", "San mi je da me tetovira Marko", "Ja sam sljedeći", pisali su mu u komentarima.

Nadogradio svoju tetovažu

Podsjetimo, Baby Lasagna je nedavno napravio nadogradnju svoje tetovaže na ruci, a to je objavio njegov tattoo majstor.

"Bilo je zadovoljstvo imati ovog frajera danas u salonu. Hvala na povjerenju", pisalo je u opisu objave Lasagninog tattoo majstora.

Staru je tetovažu Lasagna pokazao kada se pripremao za prigodni merch. Bile su to isprekidane crte, a tattoo studio je objavio fotku kako ta ista tetovaža izgleda nakon izmijene.

Baby Lasagna na ruci više nema tetovažu u obliku isprekidanih crta, već ih je ispunio crnom bojom.

