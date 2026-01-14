Avatar gurnuo Zoe Saldañu na sami vrh: Pogledajte koliko je glumica zaradila

Zoe Saldaña (47), američka glumica i dobitnica Oscara, službeno je postala najprofitabilnija filmska glumica svih vremena. Zahvaljujući filmu Avatar: Fire and Ash, Saldaña je prestigla sve dosadašnje rekorde i učvrstila status jedne od najvažnijih figura u filmskoj industriji, piše Variety.

Filmska karijera i najuspješniji filmovi

Saldaña je jedinstven fenomen moderne kinematografije. Glumila je u tri financijski najuspješnija filma svih vremena: Avatar (2009.) i Avatar: The Way of Water (2022.) na prvoj i trećoj poziciji te Avengers: Endgame (2019.) između njih. Također je prva glumica koja se pojavila u četiri filma s globalnom zaradom većom od dvije milijarde dolara, uključujući Avengers: Infinity War (2018.).

Zapažene uloge izvan Avatara i Marvela

Osim u Avataru i Marvelovim filmovima, gdje tumači Gamoru u trilogiji Guardians of the Galaxy, Saldaña je zabilježila uspjeh i u ulozi Nyote Uhure u Star Trek filmskoj trilogiji, čija je ukupna zarada premašila milijardu dolara. Do kraja 2024. ukupna zarada filmova u kojima je sudjelovala iznosila je više od 14 milijardi dolara, a nakon izlaska Avatar: Fire and Ash narasla je na 15,47 milijardi dolara.

Zahvala i priznanja

Povodom ovog povijesnog uspjeha, Saldaña je putem društvenih mreža zahvalila redateljima i suradnicima, posebno Jamesu Cameronu, braći Russo, J.J. Abramsu i Jamesu Gunnu. Također je istaknula zahvalnost publici: „Ovo postignuće pripada svima nama“, naglasila je, dodajući kako se nada da će sljedeći rekorder ponovno biti žena.

Nagrade i transformacija u Avataru

Tijekom 2025. godine osvojila je Oscara za najbolju sporednu ulogu u filmu Emilia Pérez, postavši prva Amerikanka dominikanskog podrijetla s tom nagradom. Film joj je donio i niz drugih priznanja, uključujući Cannes, SAG, BAFTA, Zlatni globus i Critics Choice. U Avatar: Fire and Ash Saldaña se vraća ulozi Na’vi ratnice Neytiri, koristeći naprednu tehnologiju performance capturea koju je usavršio James Cameron.

Budućnost i nadolazeći projekti

S obzirom na najavljene filmove Avatar 4 (2029.) i Avatar 5 (2031.), Zoe Saldaña će i dalje ostati na vrhu, kako po umjetničkim uspjesima, tako i po rekordima na kino-blagajnama.

