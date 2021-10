Nova verzija autobiografije o Meghan Markle sadrži neke tvrdnje o vojvotkinji od Sussexa, uključujući i "tajni kod" od kraljice zbog kojeg je Meghan posumnjala da se kraljevska institucija okrenula protiv nje, piše Mirror.

Knjiga "Meghan: Hollywoodska princeza" Andrewa Mortona izvorno je objavljena 2018. godine, ali izlazi s dodatnih šest poglavlja koja pokrivaju kratko vrijeme vojvotkinje u kraljevskoj obitelji.

Nova poglavlja dotiču se Meghaninog odnosa sa šogoricom Kate, što se dogodilo prije njezinog vjenčanja s princem Harryjem i kako su njezini postupci zbunili neke kraljevske članove, uključujući princa Williama.

'Neizgovoreni tajni kod'

Morton je jedan u nizu stručnjaka koji tvrdi da je fotografija kraljičinih nasljednika uznemirila Meghan i Harryja. Kako bi obilježili početak 2020. godine, monarhija je podijelila ljupku fotografiju kraljice s Charlesom, Williamom i pricem Georgeom. Morton tvrdi da je slika "tajni kod" koji govori o njihovoj kraljevskoj budućnosti, rekavši kako sumnjaju da se "cijela institucija urotila protiv njih".

Meghan i Kate

Knjiga se također dotiče i odnosa Kate i Meghan, nešto što je izazvalo veliki interes obožavatelja. Nebrojeni izvještaji tijekom godina ukazuju na to da je bilo napetosti, a jedan insajder je rekao da su jednostavno "vrlo različite. Morton u knjizi tvrdi da Kate nije imala "puno energije" za upoznavanje i povezivanje s Meghan u vrijeme pred vjenčanje u Sussexu dok je prolazila kroz tešku trudnoću s Louisom. Morton također tvrdi da je Meghan kupila Kate narukvicu kako bi joj se zahvalila na pomoći u pripremi vjenčanja.

Bijes zbog tijare

Kraljica je brutalno spustila Meghan Markle nakon što je vojvotkinja od Sussexa imala izljeve bijesa zbog tijare. "U studenom 2018., samo nekoliko dana nakon što se par vratio s uspješne Down Under turneje, The Times je izvijestio da je Meghan malo prije vjenčanja imala 'izljeve bijesa zbog tijare' jer ona koju je htjela nositi nije bila dostupna. Njeno primadona ponašanje očito je zaslužilo prijekor od same kraljice koja je Harryju rekla: 'Ona dobiva tijaru koju sam joj namijenila", napisao je Morton. Dodao je i kako je Harry bio bijesan jer njegova supruga nije dobila što je htjela.

Odbijanje imenovanja Archijevih kumova ostavilo je princa Williama "zbunjenim"

Nakon njihova vjenčanja u svibnju 2018. godine, Meghan je godinu dana kasnije rodila sina Archieja, što je prema knjizi "samo pojačalo njihovu želju za privatnošću". Kad je došlo do krštenja djeteta dva mjeseca kasnije, u srpnju 2019. godine u dvorcu Windsor, Harry i Meghan odbili su objaviti imena ljudi koje su izabrali da budu Archiejevi kumovi.

Princ William je odahnuo kad su Meghan i Harry uzeli pauzu

U rujnu 2018. Harry i Meghan krenuli su na turneju po Južnoj Africi povevši sa sobom mladog Archieja. Dokumentarac je kasnije otkrio napetost koju je par osjećao tijekom te turneje. U njemu je princ Harry priznao da je imao razdor s Williamom rekavši da su imali "loše dane".

"Braća smo i uvijek ćemo biti braća", rekao je Harry. U to vrijeme kraljevski izvor rekao je da su stariji članovi kraljevske obitelji "zabrinuti za par".