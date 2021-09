Stručnjak za kraljevsku obitelj Andrew Morton u svojoj knjizi "Meghan: A Hollywood Princess" otkrio je kako je kraljica Elizabeta brutalno uzvratila Meghan Markle nakon što je glumica imala "izljeve bijesa zbog tijare", piše Mirror.

On je napisao kako su princ Harry i Meghan dobili jezikovu juhu od kraljice prije vjenčanje. Vojvotkinja od Sussexa je tada navodno imala "izljeve bijesa zbog tijare".

"U studenom 2018., samo nekoliko dana nakon što se par vratio s uspješne Down Under turneje, The Times je izvijestio da je Meghan malo prije vjenčanja imala 'izljeve bijesa zbog tijare' jer ona koju je htjela nositi nije bila dostupna. Njeno primadona ponašanje očito je zaslužilo prijekor od same kraljice, koja je Harryju rekla: 'Ona dobiva tijaru koju sam joj namijenila'", napisao je.

Morton je otkrio i kako je Harry bio "bijesan" kad Meghan nije uspjela ostvariti ono što je naumila.

Princ William ih je otjerao s dvora?

"Čuvarica nakita Njenog Veličanstva Angela Kelly obavijestila je bijesnog princa da se moraju pridržavati određenih sigurnosnih protokola kako bi se došlo do neprocjenjivog komada nakita. Harry za to nije htio ni da čuje, već je rekao 'Ono što Meghan želi, Meghan dobiva.' No, to joj ništa nije pomoglo", istaknuo je Morton.

On je također ustvrdio da je Sussexe s dvora otjeralo "zastrašujuće" držanje princa Williama. Uvijek se snažno poricalo da je William maltretirao članove svoje obitelji. Prošle godine braća su rekla da su "duboko, duboko nesretni" zbog tvrdnji o maltretiranju.

"Unatoč jasnim poricanjima, danas je u britanskim novinama objavljena lažna priča koja spekulira o odnosu između vojvode od Sussexa i vojvode od Cambridgea. Za braću kojima je toliko stalo do tema vezanih za mentalno zdravlje, to je uvrjedljivo i potencijalno štetno", priopćeno je iz Buckinghamske palače.