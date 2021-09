Princ Harry i Meghan Markle stigli su u New York prvi put nakon što su prije više od godinu dana napustili kraljevsku obitelj i preselili se u Kaliforniju 2020. godine.

Par je doputovao u New York kako bi odao počast žrtvama 11. rujna i posjetio One World Trade Center. U večernjim satima našli su i vremena za izlazak s prijateljima. Bili su u baru Bemelmans u društvu Mishe Noonoo i naftnog magnata Mikeyja Heissa. U New York stigli su u koloni od desetak automobila i dvadesetak tjelesnih čuvara.

Odsjedaju u luksuznom hotelu Carlyle, u kojem je cijena noćenja oko 12 tisuća kuna. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa uživali su s prijateljima ispijajući Martinije, te su nakon tri sata napustili lokal kroz stražnja vrata i sa zaštitarima ušli u svoj Cadillac Escalade.