Princeza Diana "treći je kotač" u braku princa Harryja i Meghan Markle, tvrdi kraljevski stručnjak, a njezin "duh" nadvija se nad životom para i definira njihov pogled na svijet, piše Mirror.

I za Harryja i za Meghan "svi putevi vode natrag do Diane" i "svaki klik i kamera" podsjeća ih na "strašnu sudbinu", rekao je biograf.

Andrew Morton, autor knjige 'Diana: In Her Own Words', rekao je: "Danas za Harryja, a sve više i za njegovu ženu, svi putevi vode natrag do Diane."

Autor tvrdi da je njezina tragična smrt oblikovala Harryjev odnos s ostatkom njegove obitelji, kao i sa širom javnošću.

"Dok su Sussexi krenuli na svoje zajedničko putovanje kroz kraljevski život, nije prošao dan bez referenci, sjećanja ili odluke koja se na neki način odnosila na Harryjevu pokojnu majku. Diana je bila treći kotač u njihovom braku".

'Princeza Diana 2.0'

Morton, koji je također napisao biografiju vojvotkinje od Sussexa, tvrdi da su obiteljski prijatelji Meghan rekli da "želi biti princeza Diana 2.0" i da je, sa 16 godina, bila duboko potresena gledajući Dianin sprovod.

Prema jednoj prijateljici iz djetinjstva, Suzy Ardakani, Meghan bi gledala stare video zapise vjenčanja Diane i princa Charlesa, a dvije djevojke - inspirirane Dianinim humanitarnim misijama - prikupljale su odjeću i igračke za manje privilegiranu djecu.

Suzyna majka Sonia čak je Meghan poklonila primjerak Dianine biografije i ona je navodno stajala na njezinim policama za knjige nekoliko godina.

Odao počast majci zarukama

Kad je par najavio zaruke 27. studenog 2017., Harry je odao počast svojoj majci. Meghanin prsten uključivao je male dijamante iz Dianine kolekcije nakita.

Harry i Meghan odstupili su od kraljevskih dužnosti u ožujku 2020. i preselili se u Kaliforniju sa svojim sinom Archiejem.

Ljetos su dočekali kćer Lilibet Dianu i nazvali je u čast i kraljice i princeze od Walesa.