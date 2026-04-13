Atraktivna plavuša ukrala show na plaži Djevojka je našeg nogometaša

Australska influencerica i model Chelsea Becirevic ponovno je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je fotografirana na plaži Gold Coast u Australiji u društvu svog partnera, sportaša Ivana Solde.

Djevojka Ivana Solde, profesionalnog igrača australskog nogometa koji trenutno nastupa za Port Adelaide, i inače je poznata kao vrlo atraktivna, a ljudima iz naše regije ovaj je par posebno zanimljiv jer, kao što se po prezimenima da naslutiti, vuku korijene s Balkana.

Također, poznato je da se Ivanovi roditelji zovu Nevenko i Slavica te da su svojedobno odselili u Canberru.

Paparazzi su ovaj poznati par tako snimili u šetnji plažom, no posebnu pozornost ipak su privukle fotografije atraktivne Chelsea koja se na plaži sunčala u minijaturnom crnom bikiniju koji je naglasio njezinu besprijekornu figuru.

Iako je mnogi prepoznaju kao partnericu AFL igrača, Chelsea Becirevic izgradila je i vlastiti profesionalni put.

Nekadašnja stjuardesa kompanije Emirates danas uspješno djeluje kao influencerica i model, a njezin profil prati više od 100 tisuća ljudi koji s interesom prate njezin profinjeni stil života, modne odabire i putovanja diljem svijeta.

Par je zajedno od 2022. godine, a često ih se može vidjeti na zajedničkim putovanjima i javnim događanjima.

POGLEDAJTE VIDEO: Zamka koja krije veliku opasnost, Capak: 'Stavljaju se u proizvode kao što je hrana'