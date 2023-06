Patricia Gašparini objavila je novi singl "Java" čiji videospot je poseban jer je prvi put napravljen u formatu tipičnom za društvene mreže. No u privatnom životu ne ide sve tako lako. Riječka pjevačica već mjesecima ima problema sa stalkerom iz Latinske Amerike.

"Počelo je prije godinu dana kada me vidio na nastupu u Ženevi. Od tada me pratio na svirkama u Švicarskoj, ali tome nisam pridavala pažnju. Ubrzo su krenule stizati ljubavne poruke na društvenim mrežama i pozivi na druženje. Unatoč tome što sam mu rekla da nisam zainteresirana, nastavio me zvati i slati poruke dok ga nisam blokirala", započela je svoju priču Patricia.

"Pretpostavljam da ga je to razljutilo pa je jednom došao ispred zgrade UN-a gdje sam radila i tamo me čekao dok ne završim s poslom. Inače je iz Latinske Amerike, a počeo me pratiti, kako mi je rekao, jer mu se ukazao moj lik na brdu u Peruu dok je planinario. Ta izjava me toliko šokirala da sam imala panični napadaj prilikom odlaska na posao", istaknula je.

Bilo ju je strah izaći iz kuće

"Potom je prije mjesec dana otvorio lažni profil i vidjela sam da se sprema doći u Zagreb kako bi me vidio i ispričao se. Bilo me strah izaći iz kuće pa sam na kraju sve prijavila policiji. I dalje mi na društvenim mrežama posvećuje objave, javio se taj put kada je došao u Zagreb no valjda je sada shvatio da nisam zainteresirana jer se ubrzo vratio u Ženevu", ispričala je Patricia.

Iako je u Švicarskoj tri godine radila kao asistentica direktora u Ujedinjenim narodima, Patricia se vratila u Hrvatsku kako bi napravila pjevačku karijeru. Početkom godine nastupila je na Dori s pjesmom autora i producenta Siniše Reljića "I will wait", a sada objavljuje ljetni singl "Java", koji autorski potpisuje s Jakovom Zadrom. Spot je, kaže Patricia, poseban jer je prvi spot napravljen u formatu za društvene mreže, a radio ga je upravo Zadro.

"Otkako sam se vratila u Hrvatsku suočavam se s novim početkom. Tako i pjesma 'Java' ukazuje na surovu stvarnost, a ponekad je ta stvarnost toliko nemilosrdna da svi poželimo samo sanjati. Želim da slušatelji zaborave na sve na trenutak i samo se prepuste pjesmi. Neka sanjaju barem tri minute", istaknula je atraktivna Riječanka, koja krajem godine planira objaviti debitantski album.

Patricia je inače glazbenu karijeru započela s 12 godina nastupivši u showu "Story SuperNova Juniors" (2003.) kao i u RTL-ovu showu "Hrvatska traži zvijezdu" (2009). Surađivala je s Deanom Dvornikom i Davorom Toljom, godinama je bila prateći vokal Ibrici Jusiću te kultnoj grupi Boa, a jedan od zapaženijih nastupa u inozemstvu imala je na Montreaux Jazz Festivalu.