O ljubavnom životu, poznati holivudski glumac Ashton Kutcher (46) ne govori puno, ali se čini kako on nije nimalo dosadan, što dokazuju brojne spekulacije o njegovim ljubavnicama, ali i potvrđeni tračevi, dok je njegova bivša supruga spominjala i seks u troje.

Ashton Kutcher je s Demi Moore (61) bio u braku od 20016. do 2013. godine, a ona je u svojim je memoarima "Inside Out" otvoreno govorila o njihovom intimnom životu, priznajući da su glasine o njihovom trojcu bile istinite, ali i da je on bio pogreška koja je ozbiljno narušila njihov odnos, a par se na kraju razveo zbog Kutcherove nevjere, piše Daily Star.

Nakon niza nesretnih događaja bivših djevojaka Ashtona Kutchera, Hollywoodom se proširila priča da je glumac "uklet".

Osim bivših, oglasili su se i sadašnji partneri, pa se tako njegova supruga Mila Kunis (40) u jednom intervjuu crvenjela dok je govorila da je seks s Kutcherom "super".

Foto: Profimedia

Očigledno su njezino mišljenje dijelile i ostale žene jer se ispostavio da je Kutcher imao veći broj ljubavnica za vrijeme bračnog odnosa s Demi Moore, a povodom toga se oglasila i jedna od njih.

Sara Leal koja je sada poznata kao Kutcherova ljubavnica, otkrila je da je imala aferu s njim dok je još bio u braku s Demi Moore, a to joj je priznanje izazvalo velike probleme, uključujući gubitak posla i prijateljstva.

Foto: Profimedia Sara Leal

"Bilo je suludo. Nisam imala pojma u što se upuštam. Moj tata nije htio ni razgovarati sa mnom, a dobila sam mnogo uznemirujućih telefonskih poziva, čak i od roditelja mojih prijatelja", priznala je Sara na Fox Newsu, pa dodala:

"Dobila sam otkaz na poslu. Više nisam u dobrim odnosima s mojom najboljom prijateljicom koja mi je bila cimerica. To je izazvalo toliko problema da sam se morala iseliti. Nisam radila dva mjeseca, a počela sam raditi tek prije nekoliko tjedana. Nisam imala pojma u što se upuštam."

Nije znala da je oženjen

"Ne gledam televiziju i čitam vrlo malo časopisa. Nije mi bilo ni na kraj pameti da je oženjen. Ali onda je rekao da je razdvojeni, što još uvijek nije činilo stvari ništa boljima, ali tada nisam razmišljala jasno", dodala je.

Leal nije jedina žena za koju se priča da je spavala s Ashtonom tijekom njegovog braka, već se smatra da je spavao i s porno zvijezdom Brittney Jones, iako on negirao te tvrdnje.

Kad se Jones spremala objaviti snimku seksa, Kutcher je zaprijetio pravnim postupkom nakon što je njegovo ime spomenuto u priopćenju za tisak, iako se on nije pojavio u videu.

Foto: Profimedia Brittney Jones

"Poslujemo više od 26 godina i imamo snažan ugled u industriji. O detaljima navodne afere mjesecima se naširoko izvještavalo u tisku i mi ni na koji način ne sugeriramo da Ashton Kutcher sponzorira ili podupire video. Ako postoje opravdani zahtjevi, postupit ćemo u skladu s tim kako bismo ih riješili", rekla je tvrtka koja producira video, Vivid Entertainment.

