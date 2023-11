61-godišnja glumica Demi Moore je u intervjuu ispričala je sve o svom bivšem braku s Ashtonom Kutcherom, s kojim je počela izlaziti 2003. godine.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Nakon niza nesretnih događaja bivših djevojaka Ashtona Kutchera, Hollywoodom se proširila priča da je glumac "uklet".

Osvrćući se na njihovu vezu i 15-godišnju razliku u godinama, Moore je ispričala kako se s Kutcherom osjećala kao da može ponovno proživjeti bezbrižne dane svoje mladosti. No osim ove pozitivne strane, zadubila se u srceparajuće detalje pobačaja tijekom njihovih prvih dana zabavljanja. Bilo je to bolno iskustvo koje iskreno istražuje u svojim novim memoarima "Inside Out".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Demi je u šestom mjesecu trudnoće imala spontani pobačaj i izgubila bebu koju je čekala s Kutcherom. No nije odustajala od toga da dobiju zajedničko dijete te je prošla kroz sedam ciklusa medicinski potpomognute oplodnje, koji su joj donijeli puno boli. Nakon što je u novinama saznala da ju je Ashton prevario, počela je konzumirati alkohol u kombinaciji s lijekovima protiv bolova: "Počela sam zloupotrebljavati lijekove za migrenu, ništa pretjerano, ali pokušavala sam smrviti nešto u sebi, iskopati svoju bol iz sebe", otkrila je. Tada se predozirala, no srećom nije izgubila život i odlučila je promijeniti svoj život nabolje.

Moore je zatrudnjela ubrzo nakon što su započeli vezu. A par je planirao svoju nerođenu kćer nazvati Chaplin Ray.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Kutcher je, tvrdi Demi, iskoristio to što su imali trojac kao opravdanje da je vara. Osim toga, od supruge je tražio da mokri po njemu, što je za Demi bilo vrlo ponižavajuće. Brak s Ashtonom ostavio joj je duboke traume.

Nažalost, imala je spontani pobačaj u šestom mjesecu trudnoće zbog čega je Moore okrivila sebe i okrenula se lošim navikama. Čak i nakon što su se vjenčali 2005., par se borio s plodnošću. Unatoč njihovim naporima, par se na kraju razveo 2011., uz izvješća o Kutcherovoj nevjeri, a razvod su finalizirali dvije godine kasnije. U to se vrijeme Moore osjećala kao da joj se svijet ruši, priznajući: "Nisam imala karijeru, nikakvu vezu." To je bilo najteže vrijeme za Moore i jako se mučila.

Narušeno je i njezino zdravlje. Moore je otkrila da joj se organi polako gase zbog "velikog velikog virusnog opterećenja", iako nije otkrila svoju konkretnu dijagnozu. Trebalo je vremena i puno hrabrosti da se prebrodi ovo dugo razdoblje. Kasnije je njezina kći Rumer rekla da kad odrastemo, mislimo da su naši roditelji nepomični bogovi Olimpa. Kako starite, "počinjete shvaćati koliko su naši roditelji samo ljudi".

Danas je Moore spremna podijeliti više o usponima i padovima svog života u svojim memoarima i intervjuima. Danas Demi Moore zrači zdravljem i vitalnošću, doimajući se uistinu blistavo. Njezina kontinuirana otvorenost prema javnosti, posebice u pogledu dobrobiti njezina bivšeg supruga Brucea Willisa, služi kao svjetionik inspiracije. Mooreova transparentnost potiče osjećaj povezanosti, podsjećajući nas da nismo sami u suočavanju sa životnim izazovima. Dijeleći svoje probleme, ona daje vrijednu lekciju — koliko je važno javno govoriti i tražiti podršku, piše Bright Side.