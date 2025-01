Mnogi su mislili da ovo neće nikada vidjeti! Ovako kontroverzni Marilyn Manson izgleda bez trunke šminke

Marilyn Manson, jedna od najkontroverznijih zvijezda današnjice , posljednjih godina sve je više predmet rasprava. Poznat po svom dramatičnom izgledu – bijeloj koži, crnim očima, te provokativnoj odjeći i jakoj šminci, Manson je godinama gradio imidž kontroverzne zvijezde.

No, nedavne su u javnost procurile fotografije Marilyna Mansona bez trunke šminke. Iako je kroz godine bio prepoznatljiv po svom teatralnom izgledu, ove fotografije, sudeći po komentarima, otkrivaju potpuno drugačijeg čovjeka.

''Bez te maske, Manson je – poput svakog drugog čovjeka – samo još jedan stariji muškarac'', samo su neki od komentara.

Foto: Profimedia

Inače, Brian Hugh Warner, poznatiji kao Marilyn Manson, rođen je 1969. godine u Ohiju. Karijeru je započeo u ranim 90-ima kao novinar, ali je ubrzo prešao u glazbeni svijet. Njegov bend, Marilyn Manson & the Spooky Kids 1994. godine objavljuje prvi album Portrait of an American Family. Svojim neobičnim izgledom i glazbom koja je spajala industrijski rock i shock rock, Manson je odmah privukao pažnju.

Foto: Profimedia

Ime Marilyn Manson nije bilo slučajno. Kombinacija Marilyn Monroe, američkog simbola ljepote, i Charlesa Mansona, poznatog masovnog ubojice, odražavala je Mansonovu filozofiju: suprotnosti koje provociraju i izazivaju. Bio je to početak njegove karijere koja je brzo postala sinonim za skandal, kritiku društva i glazbenu inovaciju.

Njegovi koncerti, spotovi i intervjui često su bili ispunjeni brutalnim fotografijama nasilja, religije i seksualnosti, što je izazivalo brojne polemike. Njegovi albumi, poput Antichrist Superstar i Mechanical Animals, postali su kultni, a njegova scenska osobnost postala je prepoznatljiva diljem svijeta.

