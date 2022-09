KRALJICA BURLESKE / Dita Von Teese slavu je stekla udajom za ekscesnog Marilyna Mansona, a do danas postala puno više od nečije 'ženice'

Heather Renée Sweet, poznatija kao Dita Von Teese, američka je plesačica burleske i model koja danas slavi svoj 50. rođendan. Poznata je i po vezi, a kasnije i braku sa skandaloznim rokerom Marilynom Mansonom. Ipak, Dita je puno više od Mansonove bivše. Njeni nastupi rasprodaju se diljem svijeta, izdala je knjigu - "Burlesque and the Art of the Teese", snimila kampanju za Wonderbra grudnjake i pokrenula vlastitu liniju donjeg rublja, a istovremeno je bila i zaštitno lice Cointreaua.