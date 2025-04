Antonija Šola progovorila o svojoj vezi s poznatim glazbenikom: 'Ne pratim ga...'

Pjevačica i kantautorica Antonija Šola (45), poznata po brojnim hitovima kojih je napisala više za druge nego za sebe, ovog je puta u gostovanju na Happy FM-u pokazala i svoju nježniju stranu. Osim što je najavila izlazak novih pjesama i prisjetila se dragih suradnji, Antonija je iskreno progovorila o ljubavi i suživotu s partnerom Marijem Regeljom.

Već neko vrijeme u sretnoj je vezi s frontmenom grupe Ljubavnici, Marijem Regeljom, a njihova svakodnevica, kako kaže, lišena je stresa i nepotrebne drame. "Sve je jednostavno i funkcioniramo bez komplikacija. Lako se dogovorimo i ništa nam nije teško. Sve se može prilagoditi ili odgoditi ako treba", otkrila je Antonija, koja s osmijehom ističe da njihov odnos ima pravi “rock'n’roll” štih – opušten, a čvrst.

Zanimljivo, iako su oboje glazbenici, ne miješaju se jedno drugom u posao.

Foto: Instagram Antonija Šola i Mario Regelja

"Ne pratim ga na gažama jer to ne želim, a ni ja ne bih sebe pozvala, niti bi on mene pozvao, to je njegov dio života, njegov posao. Zašto bih se gurala njemu i dečkima iz benda?", objasnila je. Ipak, priznala je da će napraviti iznimku za veće događaje. "Kad bude radio nešto veliko, tipa Arenu ili Lisinski, onda ću naravno doći."

Prvi razgovor koji su vodili otkriva puno o njihovoj kompatibilnosti – odmah su se razumjeli.

"Prvo me pitao: ‘Antonija, što ti misliš o tome da cura ide s nekim glazbenikom na gažu?‘ Ja sam mu rekla 'Nema šanse', a on je samo rekao 'Ti si ta'".

Iako je njezin raspored često ispunjen, Uskrs je za Antoniju rezerviran za obitelj.

"Volim zajedništvo, blagoslov hrane. Bojat ćemo jaja, a naručila sam i janjetinu pa ću je pripremiti doma. Nisam svaki dan u kuhinji, ali volim ponekad jer je to onda ipak mojih ruku djelo", zaključila je.

