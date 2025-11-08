Jedan od najpoznatijih glumaca završio na crnoj listi! Razlog? Podržava prosvjednike protiv Vučića

Situacija u Srbiji i dalje je napeta, a sve veći broj poznatih osoba javno podržava prosvjednike protiv režima Aleksandra Vučića i njegovih pristaša, poznatih kao "ćaci". Među onima koji su jasno zauzeli stranu prosvjeda je i crnogorski glumac Andrija Milošević, koji već neko vrijeme živi i radi u Srbiji.

U razgovoru za Nova rs, Milošević je otvoreno progovorio o posljedicama svojih stavova i odluka. Glumac je priznao da se nalazi na crnoj listi, ali ističe da osobna i moralna uvjerenja nadilaze strah od posljedica.

“Moralnu odluku može da donese samo čovek koji nema interes”



Glumac Andrija Milošević bio je gost u emisiji Intermezzo 🎭 pic.twitter.com/I7Bhg1OzNc — TV NOVA S (@tvnova_s) November 6, 2025

"Znate, ja razumijem da smo mi sada svi na crnoj listi i tako dalje, ali i to će proći. Kad čovjek ne razumije suštinu vlastite osobnosti… Moralnu odluku može donijeti samo čovjek koji nema osobni interes. Čim ispred sebe postaviš osobni interes, nikada ne možeš donijeti moralnu odluku", rekao je Milošević.

Voditeljica ga je podsjetila da je upravo zbog takvih stavova završio na crnoj listi, na što je glumac vrlo samouvjereno odgovorio: "Pa dobro, nemam ja sad oko toga nikakav problem. Tu vam je cjelokupna kultura… Nije Andrija Milošević važan. Sad da sam ja najvažnija karika u tome. Ja sam neki čovjek tu, ali cjelokupna kultura kazališta… Prijeti im se da će svi kolektivno dobiti otkaz, i to vrlo nonšalantno. Kad čovjek nema pojma, onda je njemu i obitelj neprijatelj".

POGLEDAJTE VIDEO: Pupovac o ispadu huligana: 'Nećemo dopustiti da takvi uguše smisao kulturnog okupljanja'