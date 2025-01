Ana Rucner objavila fotku s egzotične destinacije: Pazite kako provodi početak godine

Hrvatska violončelistica Ana Rucner (41) novu 2025. godinu dočekala na sunčanoj Jamajci. Na Instagramu je podijelila fotografiju u crnom kupaćem kostimu, uz želje za sretnu i uspješnu novu godinu svim svojim pratiteljima.

"Sretna Nova godina! Želim vam jednostavnost, neopterećenost, mir u srcu i zdravlje", napisala je poznata violončelistica.

Mnogi su zamijetili afro pletenice koje je Ana nosila na glavi, a komentari su bili prepuni čestitki.

Foto: Instagram

Podsjećamo, Ana karijeru gradi u Kini, a za Net.hr podijelila je svoje dojmove o onome što je najviše fascinira u kineskoj kulturi, kako uspješno spaja glazbene nastupe s osobnim strastima te kako život u Aziji oblikuje njezinu umjetnost i svakodnevni život.

Foto: Yimu photographer 摄影师一木

"Kina je zemlja koju obožavam. Nekako su mi se zvijezde posložile prema toj zemlji. Teško je za objasniti, a kamoli prepričati put koji sam prošla od 2010. godine do danas da bi bila tu gdje jesam po tom pitanju. Svakako, vrlo je bilo, te je i dalje prilično izazovno. Ali prelijepo. U Kini volim apsolutno sve. Ljude, atmosferu, hranu, zrak, ulice…apsolutno sve. Tamo putujem i boravim uglavnom sama, a moji partneri u poslu, menadžeri i producenti su isključivo Kinezi. To mi se sviđa jer tamo gradim sve ispočetka, ali kao već kompletno izgrađen umjetnik. U Kini gradim svoju penziju. Pritom ne mislim na novac nego na svoj smjer i put, jer nakon ovoga što se u Kini događa i kamo to sve vodi, to je sve ono što sam i željela. Publika je divna, zahvalna, željna dobre glazbe i atmosfere, s njima uživam sto posto", ispričala je.

Cijeli intervju pročitajte OVDJE.

