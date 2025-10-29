Ana Nikolić se u suzama javila iz Dubaija nakon skandala s mužem: 'Prijavit ću ga za silovanje'

Nakon što je u javnosti dospjela informacija, koju je objavio Kurir da su se pjevačica Ana Nikolić (57) i glazbeni producent Goran Ratković Rale (57) vjenčali prije nekoliko dana, a zatim žestoko posvađali tijekom boravka u Dubaiju, sada se o cijelom slučaju za srpski Kurir oglasila sama pjevačica.

Ana je potvrdila da su ona i producent odsjeli u luksuznom hotelu Hilton na Palm Jumeirahu, ali da je tijekom noći, prema njezinim riječima, došlo do ozbiljnog incidenta. Nakon sukoba, tvrdi pjevačica, Rale je rano jutros pokupio svoje stvari, zajedno s novcem koji su imali, i napustio hotel.

„Gospodin Rale je jedno g**no smrdljivo koje je dopustilo da me iz hotela u Dubaiju izbacuju kao da sam g**no, a to je on. Ako mi se približi, dobit će zabranu prilaska. Sad ću ga prijaviti za silovanje. Ostat će u zatvoru, u mračnim podrumima Dubaija, doživotno“, rekla je.

Ostala bez novaca

Ona je, prema vlastitim riječima, ostala sama u Dubaiju bez sredstava, a situacija se dodatno zakomplicirala zbog ponašanja hotelskog osoblja. Djelatnici su joj, tvrdi, lupali na vrata i neprestano zvali na sve dostupne brojeve, pokušavajući je izbaciti iz sobe jer je istekao termin boravka. Budući da, kako kaže, nema novca za plaćanje, našla se u vrlo neugodnoj situaciji.

Podsjetimo, Ana i Goran su se nedavno, prema pisanju medija, vjenčali na Maldivima, a zatim otputovali u Dubai gdje su planirali snimiti spot i nekoliko promotivnih materijala za Anin novi glazbeni projekt.

