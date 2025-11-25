Priznanje koje je zgrozilo javnost: Ana Nikolić otkrila mučne detalje iz bivšeg braka

Ljubavna drama pjevačice Ane Nikolić (47) ne jenjava, burni odnosi s glazbenikom Goranom Ratkovićem Raletom (57) već mjesecima pune naslovnice, a čini se da su trzavice i napetost postali njihova svakodnevica. Pjevačica sada i sama javno progovara o svemu, suptilno aludirajući na teške trenutke kroz koje je prošla.

Na svom Instagram profilu objavila je poruku u kojoj piše da je navodno mjesecima trpjela bolne situacije u vezi, ali i da je napokon odlučila zatvoriti vrata svemu što ju je boljelo i krenuti dalje. No, u niti jednom trenutku nije spomenula da je riječ o glazbeniku Stefanu Đuriću rasti, s kojim je bila nekoliko godina u braku.

''Ti misliš da me možeš povrijediti? Pazi, prijatelju, ja sam žena koja je ostala vjerna čovjeku koji me je lagao, varao, ponižavao, vrijeđao, ismijavao, dopisivao se sa svakom… Plaćao pažnju lakim ženama… Odlazio i vraćao se kad god je htio, jer mu je tako odgovaralo… Ali jednoga dana više se nije imao kome vratiti'', napisala je Ana.

Podsjećamo, samo nekoliko tjedana ranije par je bio u središtu medijske drame nakon putovanja u Ujedinjene Arapske Emirate. Tada su kružile glasine da su se tajno vjenčali, a potom i rastali nakon burne svađe u hotelu. Rale je naknadno tvrdio da Anu nitko nije izbacio, već da je riječ o nesporazumu oko hotelske sobe, no sukob je očito ostavio traga.

''Ako nastavi tako lagati, stvarno ću ga tužiti. Prijavila sam ga kada sam bila fizički ugrožena'', otkrila je Ana u emisiji Bokija 13 pa pojasnila i svoju stranu priče te priznala da je i ona fizički reagirala.

''Nisam ga napala nožem, ali jesam pepeljarom i svime što mi je bilo na stolu, gađala sam ga više puta“, ispričala je, dok je Rale uporno izbjegavao odgovarati na ova pitanja.

