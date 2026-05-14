Tko je novi dečko Ane Ivanović? Živi u njezinoj luksuznoj vili i izbjegava javno eksponiranje

Bivša srpska tenisačica Ana Ivanović (38) navodno je ponovno zaljubljena. Nekoliko mjeseci nakon službenog razvoda od legendarnog njemačkog nogometaša Bastiana Schweinsteigera (41), srpski mediji pišu kako ljubi misterioznog muškarca koji izbjegava javno eksponiranje, a navodno se već uselio u njezinu luksuznu vilu na Mallorci.

''Otkako su zajedno, Ana i njezin novi partner gotovo se ne odvajaju. On je već tjednima u njezinoj vili na Mallorci, u naselju Son Vida. Tu obavlja sve svoje poslove. Ne žele se odvajati ni sekunde jedno od drugoga. Vrlo im je važno da se medijski ne eksponiraju, a njezina kuća im je idealna lokacija za to. Sve je maksimalno diskretno. Imaju bazen za uživanje, a često rano ujutro odu i do plaže'', rekao je izvor blizak paru za Kurir.

''Anu i dečka upoznali su zajednički prijatelji upravo na Mallorci, gdje je on dolazio zbog poslovnih obveza. Tamo su odmah razmijenili kontakte, a on ju je ubrzo pozvao na večeru. Malo-pomalo shvatili su da između njih postoji nešto više od prijateljstva pa su započeli vezu. Prvo zajedničko putovanje bilo im je u Madrid, gdje se nisu odvajali jedno od drugoga. Sve one fotografije koje je objavila na Instagramu, na kojima izgleda sretnije i nasmijanije nego ikad, fotografirao je upravo on. Ana je tada shvatila da između njih može biti vrlo ozbiljna priča, a i njezine prijateljice oduševljene su njime i načinom na koji se odnosi prema njoj'', dodao je izvor za spomenuti portal.

Podsjećamo, Ana i Bastian krajem prošle godine stavili su točku na devetogodišnji brak. Prema pisanju njemačkog tabloida Bild, Ana je ta koja je odlučila prekinuti brak.

Par, čija je veza oduvijek izgledala idilično, započeo je ljubavnu priču 2014. godine, a dvije godine kasnije okrunili su je glamuroznim vjenčanjem u Veneciji. Tijekom braka dobili su tri sina i zajedno su živjeli u mirnoj oazi na Palma de Mallorci, daleko od medijske pompe.