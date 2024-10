Ana Begić Tahiri objavila dirljivu fotografiju: Pokazala odakle vuče korijene

Kazališna, filmska i televizijska glumica Ana Begić Tahiri (45) nedavno je podijelila emotivnu poruku na svom Instagramu u kojoj se osvrnula na svoju obiteljsku situaciju. U objavi je otkrila da je od nekadašnje "veličanstvene osmorke" preživjelo samo dvoje članova—njen otac i teta.

"Kad kažem nikad nitko kao braća i sestre Begić, stvarno to tako mislim. Ta ljubav i povezanost taj specijalni odgoj i to odrastanje, taj ponos i ta naša Bosna i ta tuga i ta sreća i taj naš izlet svake godine. To tako napuni dušu. I teško je sad kada su ostali samo moj tata i teta, al tradicija se nastavlja kao vječni spomen na veličanstvenu osmorku koji su bili kao jedno. Nisu imali ništa, a imali su sve jer su imali jedni druge do kraja", napisala je Ana uz fotografiju svojih predaka.

Foto: Instagram

No, jedna od najprepoznatljivijih zvijezdi hrvatskog glumišta nije se osvrnula samo na svoju obiteljsku povijest, Begić Tahiri je također podijelila i uspomene s nedavnog vikenda provedenog u društvu sestrični.

"Hvala drage sestrične za ovaj divan vikend. Od Prijedora i Ljubije do didinog i bakinog groblja, pa dolje do Stare Rijeke i Sanskog Mosta, pa do Novigrada i na kraju do sestrične Tone na sarmu," napisala je glumica na jednom od svojih Instagram storyja.

Osim što je u Bosni i Hecregovini boravila s obitelji, u mjestu Draganić je s Kerekesh teatrom izvela predstavu "Ja, trudnica".

Foto: Instagram

"Nije Bosna za amatere. Samo za profesionalce i specijalne jedinice. Hvala Draganići, bili ste fenomenalna publika i bio je takav neopisiv gušt večeras igrati za vas", priznala je Ana.

