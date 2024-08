Ana Begić Tahiri za Net.hr o rođendanskom iznenađenju i proslavi: 'Čeka nas veliki party'

Ana Begić Tahiri hrvatska je glumica, zapažena zbog brojnih odlično utjelovljenih uloga, a mnogi će je se zauvijek sjećati prema karakteru oštre, ali dobročudne blagajnice Bibe Fruk, koju je oživjela svojim talentom u RTL-ovoj seriji "Bibin svijet". Od tog perioda prošlo je gotovo 20 godina, mnogo se toga promijenilo, a obožavanu glumicu i dalje prati dobar glas i izvanredna ljepota koja joj dobro služi i danas.

Na današnji dan, 27. kolovoza, Ana slavi svoj 45. rođendan, a za Net.hr otkrila je poneki detalj o proslavi i o svemu što je raduje na njezin poseban dan. Kako kaže, rođendane ne običava popratiti raskošnim proslavama i velikim brojem ljudi, već je njezin dan rezerviran za uski krug najmilijih ljudi u njenoj okolini.

Ana je u sretnom braku s Danijelom Tahirijem, za kojeg se udala 2010. godine, i s njime je dobila kćerkicu Lanu, koja je u travnju ove godine proslavila 13. rođendan. Obzirom da se odrasli ne vesele rođendanima kao što je to slučaj kod mlađih, njezina kćerkica već joj je uručila poseban poklon. "Poklone uvijek dobijem ranije", otkrila nam je Ana, koja je ovaj rođendan odlučila proslaviti drugačije nego što je to činila do sad.

"Nisam osoba koja obilježava svoj rođendan, ali ove godine odlučila sam ga proslaviti za razliku od ostalih. U rujnu će biti veliki party, a do tada ću organizirati malo obiteljsko okupljanje uz tortu", zaključila je.

Inače, Ana se nedavno prisjetila i svog sudjelovanja u RTL-ovom projektu "Bibin svijet", gdje je ulogu dobila u dobi od 24 godine. Glumila je majku, dok još to sama nije bila, a otkrila je i kako bi joj uloga, koju bi objeručki prihvatila i danas, bolje legla u zrelijoj, sadašnjoj dobi.

"Bila sam puno mlađa i u seriji sam imala dvoje djece. I to djecu koja nisu mala. Drago mi je da se uloga dogodila tada kada se dogodila, iako bi mi sada puno bolje sjela", rekla je glumica koja danas uživa u roditeljskoj ulozi i slobodne trenutke koristi za druženje sa svojom obitelji.

