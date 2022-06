Amber Heard je objavila bilješke koje je vodio njezin terapeut, koji detaljnije opisuju situacije u kojima ju je navodno Johnny Depp bacao o zid, tukao te joj prijetio smrću.

Heard uporna u svojoj namjeri

Naime, 36-godišnja glumica je objasnila da su to bilješke "iz druge ruke" te je također zabranila odvjetničkom timu da podnese te dokumente kao dokaz. U eksplozivnom 20-minutnom intervju na ekranu su prikazane bilješke glumičinog terapeuta, koje je on vodio tijekom njihovog razgovora. Moglo se vidjeti da su one sadržavale nekoliko opisa nasilja s kojima se, prema glumici, suočila tijekom svojih sastanaka.

"Postoji registrator u kojem su godinama vrijedno prikupljane bilješke, koje datiraju iz 2011., a u kojemu sam prijavila zlostavljanje svom liječniku", govorila je glumica novinarki Savannah Guthrie NBC-ove emisije Dateline.

Bilješke sadrže opise nasilja iz siječnja 2012. kada je Heard rekla svom terapeutu da ju je Depp udario te bacio na pod, a osam mjeseci nakon toga navodno joj je "rastrgao spavaćicu te je bacio na krevet". Uz to, u bilješkama se navodi da ju je 2013. bacio o zid i prijetio da će je ubiti. Najnoviji isječak iz intervjua za Dateline dolazi dan nakon što je emisija "Today" emitirala treći dio opsežnog intervjua, u kojem Heard priznaje da "još uvijek voli" Deppa, unatoč tome što ga je još jednom optužila za fizičko zlostavljanje tijekom njihove veze.

Naime, ranije ovoga mjeseca, porota je presudila da je glumica oklevetala Deppa objavivši članak u Washington Postu u kojem navodi da je preživjela seksualno zlostavljanje. Iako je proglašena krivom za klevetu, Heard nastavlja javno optuživati bivšega supruga, a za Dateline je još otkrila kako nije osvetoljubiva osoba koja pokušava napakostiti bivšem suprugu.

'Nisam osvetoljubiva'

"Jedna stvar koju vam mogu reći je da nisam osvetoljubiva. To bi bio jako loš način osvete", govori. "Koliko god ovo bilo glupo reći naglas, moj cilj je, jedino čemu se u ovom trenutku mogu nadati, da me ljudi vide kao ljudsko biće", dodaje.

No, kada je novinarka natjerala glumicu da progovori o svjedočenju nekoliko svjedoka koji su izjavili da su je vidjeli kako potiče nasilje protiv Deppa tijekom njihove veze, ona je istaknula da nikada nije poticala nasilje, već samo odgovorila na njega.

"Kada živite u nasilju i to postane normalno, kao što sam svjedočila, morate se prilagoditi, usvojiti strategiju da se nosite s tim", rekla je te dodala kako ju je "jako dugo udarao" prije nego se uopće znala obraniti. Novinarka je istaknula da je glumica jedina žena koja je iznijela optužbe za zlostavljanje protiv Deppa, postavljajući joj pitanje zašto nitko drugi nije progovorio o tome.

"Pogledajte što mi se dogodilo kada sam to učinila. Biste li se vi usudili?", odgovorila joj je glumica.

Oglasili se Deppovi odvjetnici

Naime, nakon njezina intervjua, oglasio se i Deppov odvjetnički tim, komentirajući Heard koja nastavlja javno iznositi svoje tvrdnje, čak i nakon što je suđenje završilo. "Žalosno je što se optuženica i njezin tim vraćaju na ponavljanje, ponovno osmišljavanje i procesuiranje stvari za koje je sud već donio odluku te je presuda donesena jednoglasno i nedvojbeno od strane porote, u Johnnyjevu korist", poručili su.

Heard naglašava kako ne želi ništa drugo nego samo nastaviti sa svojim životom. "Radujem se što ću nastaviti svoj život i nastavit ću hodati podignute glave", poručila je.