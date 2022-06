Amber Heard (36) je priznala da "apsolutno još uvijek voli" svog bivšeg supruga Johnnyja Deppa (59), unatoč tome što ga je još jednom optužila za psiho-fizičko zlostavljanje dok su bili U braku, piše Daily Mail.

Naime, Amber je u Today showu tijekom velikog intervjua sa Savannah Guthrie, nakon presude da je klevetala Deppa i tako naštetila njegovoj karijeri tvrdnjama o obiteljskom nasilju, ostala dosljedna svom svjedočenju o zlostavljanju.

Amber je još komentirala i tvrdnje da je lažirala modrice na licu, otkrila da planira otići na sud kako bi podnijela zabranu prilaska bivšem suprugu te je uzvratila svima koji su je kritizirali zbog izmišljene donacije od 3,5 milijuna dolara Američkoj uniji za civilne slobode (ACLU).

Heard se, također, osvrnula na svoje planove za budućnost te je otkrila da sada planira biti "mama s punim radnim vremenom" svojoj jednogodišnjoj kćeri Oonagh Paige. Posljednji dio trodijelnog intervjua emitiran je dan nakon što je Heard u utorak ujutro ponovno javno optužila Deppa za fizičko zlostavljanje, inzistirajući da će "stajati uz svaku riječ svog svjedočenja do dana svoje smrti".

Ništa ne zamjera Deppu

Na pitanje novinarke ostaje li pri prethodnoj izjavi da "još uvijek voli" svog bivšeg supruga, Heard je odgovorila: "Da. Apsolutno. Apsolutno. Volim ga. Voljela sam ga svim srcem i trudila sam se najbolje što sam mogla da naša duboko narušena veza funkcionira. I nisam uspjela u tome. Uopće nemam nikakve loše osjećaje prema njemu, niti mu zamjeram. Znam da bi to moglo biti teško za razumjeti, no mnogi koji su u životu voljeli shvatit će zašto se tako osjećam".

No, unatoč tome što je priznala da "još uvijek voli" svog bivšeg supruga, Amber je još jednom rekla da ju je on fizički zlostavljao tijekom njihove veze.

"Opet se vrtimo u krug: ako imate modrice i ozljede, onda su one lažne, a ako ih nemate, onda niste bili zlostavljani", kazala je osvrnuvši se tako na izjave Deppovog odvjetničkog tima da je imala lažne modrice na licu te da je više puta viđena u javnosti bez njih satima nakon navodnog zlostavljanja.

Nije mu htjela uništiti karijeru

Amber je, također, kazala da tekst koji je napisala o tome kako je preživjela obiteljsko nasilje nikada nije imao za cilj uništi Deppovu karijeru. "Taj tekst nije bio o mojoj vezi s Johnnyjem", kazala je te je istaknula da je njen tekst imao za cilj pružiti podršku drugima koji su uključeni u pokret #MeToo.

Heard se osvrnula i na izjavu Deppovog odvjetničkog tima da će je još jednom tužiti za klevetu nakon njenih najnovijih izjava o zlostavljanju. Naglasila je da je suđenje imalo za cilj da je ušutka te da će unatoč tome uvijek govoriti istinu.

"Bojim se da će, bez obzira na to što radim, što govorim ili kako to govorim, svaki korak koji napravim predstavljati još jednu priliku za ovu vrstu šutnje. Tužba za klevetu namijenjena je da mi uzme glas. No, bez obzira na to sve, vjerujem da će moja priča imati značenje. Učinila sam pravu stvar. Učinila sam sve što sam mogla da se zauzmem za sebe i istinu", kazala je.