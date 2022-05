Amber Heard je u četvrtak na sudu rekla da se osjećala zaštitnički prema kćeri Johnnyja Deppa, Lily-Rose, i da se borila s glumcem zbog njegovog upitnog roditeljstva. Naime, glumac je navodno dopustio jednom starijem glazbeniku, u kojeg je tinejdžerica bila zaljubljena, da boravi u njihovoj kući i da "upozna" Lily Rose s marihuanom, kojoj je tada bilo 14 godina.

'Počela sam se osjećati zaštitnički'

"Ova svađa se dogodila jer se nisam slagala da taj gospodin, poznati glazbenik stariji od nje 18 godina, provodi noć u kući i osjećala sam se zaštitnički prema Lily-Rose, ali i zabrinuto i naravno, ona nije moje dijete i možda nemam pravo govoriti o tome kako će on odgajati svoju kćer, ja to razumijem, znam da je to osjetljiva tema pa razumijem zašto se Johnny tako naljutio na mene", započela je Heard, prenosi Daily Mail.

Rekla je da su je ovakvi trenuci i činjenica da je Johnny upoznao Lily-Rose, sada 22-godišnjaku, s marihuanom već u dobi od 14 godina, natjerali da se prema njoj osjeća zaštitnički.

"Počela sam se osjećati vrlo zaštitnički. Johnnyjeva prisutnost značila je da je bio tu fizički, ali nije bio tu za nju", rekla je. "Bila je tako mlada, jednostavno sam se osjećala zaštitnički", izjavila je Heard koja se slomila u četvrtak dok je detaljno opisivala kako ju je Depp seksualno napao bocom pića. Navodni napad dogodio se u ožujku 2015. u Australiji u njihovoj unajmljenoj kući u kojoj je živio dok je snimao peti nastava Pirata s Kariba.

Ovo je isti incident u kojem je Johnny Depp odsjekao prst, tvrdio je da je na Heard bacio bocu s pićem pa je zato odsjekao sebi vrh prsta, dok je glumica izjavila da se ne sjeća trenutka kada se glumac ozlijedio.

"U jednom trenutku on je na meni, vrišti da me je*eno mrzi i da sam mu uništila je*eni život", svjedočila je Heard dok je nekontrolirano jecala. "Bila sam na šanku naše kuhinje, a on me držao za vrat. Glava mi je udarala o stražnji dio šanka i nisam mogla disati. Sjećam se da sam pokušala ustati da mu kažem da me stvarno povrijedio. Nisam mogla disati. Nisam mogla doći do daha. Nisam mogla ustati", dodala je.

U tom trenutku na suđenju, Heard je bila preplavljena emocijama: "Sljedeće čega se sjećam da sam bila pognuta unatrag na šanku, buljila sam u plavo svjetlo. Leđa su mi bila na radnoj ploči. Osjetila sam taj pritisak na stidnu kost i osjetila sam kako mu se ruka pomiče. Izgledalo je kao da me udara. Samo sam mogla osjetiti taj pritisak. Ne sjećam se što sam rekla, samo se sjećam da sam stvarno bila mirna, nisam se htjela pomaknuti. Sjećam se da sam gledala po sobi, gledala sve razbijene boce, razbijeno staklo i sjećam se da se nisam htjela pomaknuti jer nisam znala da li je razbijena, nisam znala da li je boca koju je imao u meni razbijena", rekla je Heard.

'Stiskao mi je vrat'

Glumica je ispričala da se samo sjeća da je odjednom bila u kupaonici te da je povraćala, a po podu je vidjela samo krv. Deppov tim tvrdi da su Amberine priče o zlostavljanju evoluirale s "novim i zgodnim detaljima" i planiraju razotkriti njezine laži tijekom unakrsnog ispitivanja.

Heard na sudu još ispričala kako ju je Depp maltretirao zbog muških kolega s kojima je radila na određenim filmovima.

"Držao me uza zid, jako me udario. Udarila sam u frižider sjećam se da sam ga odgurnula od sebe. Tada mi je rekao da sam debela drolja. Stiskao mi je vrat. Bilo je stvarno gadno. Rekao je da su ga svi upozoravali na mene i da bi volio da me nikad nije oženio. U nekom trenutku sam ga odmakla od sebe, a on je mene gurnuo natrag", ispričala je Heard koja je tada, na nagovor Deppa, uzela bocu i razbila joj dno te mu zaprijetila.

"Odjednom je imao razbijenu bocu uz moje lice i rekao mi je da će mi izrezati lice. Bilo je zastrašujuće", rekla je Heard te dodala da je Depp u jednom trenutku na nju bacao limenke.

"Sjećam se da sam bila prestravljena. Nisam se mogla pomaknuti, nisam mogla nikamo", ispričala je glumica koja je kasnije te večeri pronašla odrezak koji je pripremala za večeru kada su se posvađali, komadići su bili posvuda po kući.

"Pronašla sam sirovo meso koje sam pripremala za večeru, odrezak je izrezan, a spavaćica mi je bila rasparana na komade i zamotana oko mesa, zamotao komade odreska u moju spavaćicu", detaljno je opisala Heard. Rekla je da su se ona i Depp vjenčali u veljači 2013. i to odmah nakon što je odletjela u London na snimanje "The Danish Girl". Zatim je u ožujku odletjela u Australiju kako bi se pridružila Deppu dok je snimao peti nastavak Pirata s Kariba.

Htjela je vidjeti muža, a on se dopisivao s drugom

"Doletjela sam kako bi vidjela svog novog muža. Izgubio je previše kilograma. Znala sam da se nešto događa. U nekom trenutku rano te večeri izvukao je vrećicu drogu metamfetamin. Bila sam iznenađena, zašto sam uopće mislila da je to u redu? Već se bio očistio i otrijeznio i činilo se da je predložio da to učinimo zajedno. Apsolutno nisam bila za to. Željela sam ga samo vidjeti i provesti vrijeme s njim", rekla je Heard koja je još napomenula da se Depp tada samo onesvijestio te da je te večeri slao poruke ženi s kojom se viđao prije vjenčanja.

Heard je na sudu rekla da je Depp "nakon što je sletio u Los Angeles" s vjenčanja na Bahamima, "sljedećeg dana otišao do te žene s kojom je imao seksualni odnos". Čim je to saznala, glumica je izgubila kontrolu. "Poludjela sam. Odmah sam se suočila s njim zbog toga. U tom trenutku me nije bilo briga hoće li me ubiti. Više me nije bilo briga. Već mi je bio slomio srce", priznala je. Heard je rekla da je nakon toga Depp bacio njezine police za odjeću niz stepenice, rekavši sudu da je "sve što je mogao dotaknuti pokušao uništiti".