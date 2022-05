Amber Heard (36) je danas drugi dan svjedočila na sudu te opisala svađu koju je vodila s Johnnyjem Deppom u zrakoplovu u svibnju 2014. i rekla da ju je Depp udario nogom u leđa.

Johnny je mrzio Jamesa Franca

"Bio je ljut na mene što sam prihvatila posao s Jamesom Francom. Mrzio je, mrzio Jamesa Franca i već me optuživao da sam u svojoj prošlosti potajno imala nešto s njim jer smo zajedno glumili u Pineapple Expressu", rekla je Amber.

Heard je rekla da je Depp bio ljut na nju jer mu nije pričala o romantičnim scenama koje je imala s Francom.

Scena u avionu

Opisala je incident u avionu, o kojem je i Depp prije svjedočio, priznajući da je bio pijan i da se drogirao.

"Nazvao me kurvom. Polako ustajem, a on mi počinje dobacivati kocke leda, pribor. Naziva me sramotom, kakva sam sramota. Osjećao se kao da mu je crnilo pred očima, nije se ni osjećao kao on. Ovu čizmu osjećam u leđima. Samo me udario nogom u leđa. Pala sam na pod i osjećala se kao da dugo gledam u pod aviona", ispričala je Amber.

Zatim je dodala: "Nitko ništa nije rekao. Moglo se čuti kako igla pada. Mogli ste osjetiti napetost, ali nitko ništa nije učinio."

Rekla je da je Depp nastavio piti i počeo zavijati kao životinja prije nego što se onesvijestio u kupaonici aviona sa zaključanim vratima: Pogodila sam sa snimanjem na svom mobitelu. Znala sam da se Johnny neće sjećati što je učinio."

Amberini dokazi

Sudu su u četvrtak prikazane fotografije Deppa koji se onesvijestio 2013. godine. Heard je snimila fotografiju i rekla da je počela fotografirati kako bi drugi vidjeli što se događalo.

"Dovoljno sam razumjela ovisnost da znam da morate dotaknuti dno, imati neke posljedice da biste postali bolji. Tada sam već bila osjetljiva, bila sam u vezi više od godinu dana. Već sam primijetila da postoji taj obrazac promjena ponašanja koji će moj život učiniti znatno kompliciranijim ili mirnijim ili težim ili prekrasnim, ovisno o tome što on koristi", rekla je Amber.

Zatim je dodala: "Onesvijestio bi se, razbolio bi se, izgubio kontrolu nad sobom. Ljudi bi ga podigli, očistili i popravili. Rekla je da se Depp neće sjećati nijednog njegovog ponašanja, niti poricati da se to dogodilo. Nije bilo nikoga tko bi me podržao, samo njegovi zaposlenici protiv moje riječi."

Druga slika prikazuje Deppa kako spava u stolici u ožujku 2013. "Pokušao je zapaliti sliku, optuživao me da imam afere s glazbenikom, mojim bivšim partnerom. Uništavao se drogom, nije jeo, malo ili nimalo spavao, a koristio je kokain i pio cijeli dan. To bi trajalo neko vrijeme. Onda bi se razbolio, onesvijestio bi se, osjećao se jako grozno i ​​započeo razdoblje trijeznosti.", objasnila je Amber.

Drogiranje s Amberinim ocem na vjenčanju

Depp je nestao s vlastite zaručničke zabave kako bi se drogirao s ocem ovisnikom svoje tadašnje zaručnice, svjedoči Heard. Glumica je optužila Deppa da je bio odsutan na 'gotovo cijelu zabavu' te da joj je odbrusio kad ga je zamolila da pozdravi goste. 'Zajedno smo ušli, uzeli smo nešto slike i nekoliko pozdrava, a onda je Johnny nestao gore', rekao je Heard žiriju u četvrtak. 'Nestao je na katu gotovo cijele zabave.' 'Sišao je na kraju kad smo odlazili i jednom je sišao jer je u to vrijeme dijelio drogu s mojim tatom', dodala je, navodeći da je njezin otac bio 'ovisan o istome što je bio i Johnny'. Heard, 36, tvrdi da je par ostao bez supstanci i napustio zabavu jer im je "trebalo više, naravno".

Nije navela koju drogu je par navodno koristio. "Moj tata je zapravo otišao s Johnnyjevim osiguranjem po još droge. Otišli su, vratili se s drogom i sve je bilo ok, što se tiče simptoma. Ubrzo nakon toga sam pokušala natjerati Johnnyja da siđe dolje, a on mi je samo odbrusio, samo mi je verbalno rekao da začepim", prisjetila se Heard.

Zajedničko savjetovanje

Heard je posvjedočila da su ona i Depp nakratko išli na zajedničko savjetovanje parova, ali je Depp izjurio.

Amber je rekla: "Ne znam koliko minuta je prošlo prije nego što je izjurio van, srušio nešto sa stola i otkotrljao džoint u WC-u prije nego što je izjurio kroz vrata."

Nakon jedne borbe Depp je Amber poslao poruku isprike. U poruci joj je napisao: "Uvijek požalim kad skočim. Ja sam jeb... divljak zbog svog ponašanja."

Fizički napadi

Heard je u srijedu prvi put zasjela na klupi za svjedoke na suđenju koje je bilo praćeno i rekla da je par imao 'čarobnu' vezu sve dok nije postala nasilna.

Deppov prvi fizički ispad po Amberinim riječima se dogodio nakon što ga je pitala što je napisano na jednoj od njegovih izblijeđenih tetovaža. Rekla je da je odgovorio 'Wino', a ona se nasmijala misleći da je to šala.

"Ošamario me po licu. Nisam znala što se događa. Samo sam zurila u njega", rekla je Heard.

Zatim je dodala da ju je još dvaput ošamario i rekao: "Misliš da je smiješno, ku...?", piše DailyMail.