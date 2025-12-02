Amanda i Lexi Holden zbunile javnost, fanovi trljaju oči: 'Tko je tu mama?!'

Britanska TV voditeljica Amanda Holden (54) ponovno je dokazala da je jedna od najstiliziranijih žena u showbizu – i jedna od najkomentiranijih. Na Fashion Awards 2025 u londonskom Royal Albert Hallu pojavila se u izdanju koje je odmah eksplodiralo na društvenim mrežama.

Amanda je na glamuroznom tepihu ponosno prošetala u haljini koja je istaknula njezinu figuru, a poseban naglasak stavila je na oblikovan stražnji dio, o kojem su se gotovo odmah raspisali britanski mediji. No, koliko god ona privlačila poglede, još netko joj je ukrao dio pozornosti.

Uz Amandu je bila i njezina kći Lexi Holden (19), koja očito stasa u pravu ljepoticu – toliko da su fanovi u komentarima potpuno zbunjeni. “Tko je tu mama?”, “Izgledaju kao sestre!”, “Ne mogu vjerovati koliko je Lexi odrasla”, samo su neki od brojnih komentara koji su se pojavili ispod njihovih zajedničkih fotografija.

Privlači pažnju modnog svijeta

Lexi, koja ima tek 19 godina, već neko vrijeme privlači pažnju modnog svijeta. Njezina elegancija i samouvjeren nastup na crvenom tepihu otkrivaju da ozbiljno razmišlja o karijeri u modelingu, dok joj mama pruža potpunu podršku.

Amanda, koja je poznata po svojim hrabrim modnim izborima, još jednom je dokazala da ne misli “usporiti”, a njihovo zajedničko pojavljivanje izazvalo je pravi mali šok na društvenim mrežama.

Jedno je sigurno – Holden duet nije ostavio nikoga ravnodušnim. Fanovi već iščekuju njihovo sljedeće zajedničko pojavljivanje, a mnogi se i dalje pitaju: je li moguće da izgledaju ovako dobro – obje? Inače, Amanda je Lexi dobila u braku s glazbenikom producentom Chrisom Hughesom.

