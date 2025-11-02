Brak Clooneyjevih u nikad većoj krizi: Amal povukla crtu i jasno rekla što više neće trpjeti

Prema pisanju stranih medija, poznata odvjetnica za ljudska prava Amal Clooney (47) navodno je postavila strogi ultimatum svom suprugu, glumcu Georgeu Clooneyju (63), nakon što je on javno priznao da je pretjerao s alkoholom.

Slavni 63-godišnji glumac nedavno je u iskrenom intervjuu otkrio da je tijekom jedne svečane večeri, na dodjeli nagrada Tony, bio “pijan kao u srednjoj školi”, što je izazvalo zabrinutost kod njegove supruge. Izvori bliski paru tvrde da je Amal “duboko uznemirena” jer se George ponovno našao u središtu tabloidskih napisa – i to u trenutku kada se njegovo ime ponovno spominje u kontekstu afera povezanih s Ghislaine Maxwell.

Kako prenose strani mediji, Amal smatra da bi novi val skandala mogao ugroziti njihov ugled, ali i njezin profesionalni kredibilitet.

“Dosta joj je insinuacija”, izjavio je izvor blizak paru. “Svaki put kada se Georgeovo ime poveže s nekom aferom, Amal instinktivno prelazi u ‘obrambeni’ način rada.”

Glumac je, podsjetimo, više puta negirao bilo kakvu povezanost s mrežom Jeffreyja Epsteina, no sama činjenica da se njegovo ime ponovno spominje u tom kontekstu, navodno je dodatno uznemirila njegovu suprugu.

Prema navodima izvora, Amal je Georgeu jasno poručila da više neće tolerirati njegovo povremeno pretjerivanje s alkoholom.

“Upozorila ga je da ako ponovno krene starim putem, njihovu braku prijeti ozbiljna kriza”, otkrio je bliski prijatelj para.

Amal, koja uz karijeru uspješno balansira i ulogu majke osmogodišnjih blizanaca Alexandera i Elle, navodno je odlučna u namjeri da zaštiti svoju obitelj i stabilnost koju su izgradili.

“Amal je fokusirana na djecu i miran obiteljski život. Nema namjeru dopustiti da Georgeove stare navike to ugroze”, zaključio je izvor.

