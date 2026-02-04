Almira Osmanović o životu nakon scene: 'Tijelo sam godinama trošila, danas ga slušam'

Jedna od najistaknutijih hrvatskih balerina, Almira Osmanović (67), i nakon završetka aktivne plesne karijere ostala je snažno prisutna u svijetu umjetnosti kao pedagoginja, mentorica i koreografkinja. Danas se njezin profesionalni put prirodno isprepliće s obiteljskim životom i ulogom bake, o čemu u razgovoru za Net.hr otvoreno govori, osvrćući se i na disciplinu koja ju je oblikovala, odnos prema tijelu te novu, nježniju, ali i dalje radno intenzivnu životnu fazu.

Iako ste službeno u mirovini, i dalje ste aktivni – osjećate li da umjetnička karijera uopće može završiti?

Mislim da je to vrlo individualno i da ovisi o energiji koju nosimo u sebi. Kada sam započinjala karijeru, nikada nisam razmišljala o godinama ni o mirovini. Život se, kao i umjetnička putanja, često odvija mimo planova, a moja se karijera prirodno nastavila kroz pedagogiju, koreografiju, međunarodna plesna natjecanja i putovanja. Danas je ona povezana i s obitelji, s unučicama, i mogu reći da i dalje radim gotovo jednako intenzivno kao nekada.

Danas ste prisutni kroz pedagogiju i mentorstvo – imate li osjećaj da sada vraćate ono što ste godinama gradili?

Apsolutno da. Svoje životno i umjetničko iskustvo danas prenosim studentima u cijelosti - znanje, radne navike i pogreške iz kojih sam učila, jer u našem pozivu samo potpuna predanost i stalni rad na sebi na kraju donose rezultate, i na sceni i u životu.

Što vam danas donosi veće zadovoljstvo: vlastiti uspjeh ili uspjeh onih koje podučavate?

Najveće zadovoljstvo danas pronalazim u uzajamnosti tog procesa. Studentima dajem znanje i iskustvo, oni ga preuzimaju, a meni vraćaju kroz svoj rast i rezultate. Upravo u toj razmjeni leži moja najveća radost i motivacija.

Tijelo, disciplina i makrobiotika

Tijelo je oduvijek bilo vaš glavni alat – kako se vaš odnos prema njemu promijenio nakon završetka aktivne karijere?

Tijelo je oduvijek bilo moj glavni alat i godinama sam ga iscrpljivala, jer klasični balet traži neprirodne obrasce kretanja i velika odricanja. Nakon završetka aktivne karijere moj se odnos prema tijelu promijenio, ostala sam aktivna, ali na svjesniji i nježniji način. Danas vježbam kontinuirano, osluškujem svoje tijelo i odnosim se prema njemu s poštovanjem. Iako je profesija ostavila tragove, u vrlo sam dobroj formi i još uvijek mogu parirati znatno mlađima, na što sam iskreno ponosna.

Već godinama njegujete makrobiotički način prehrane – kada ste se odlučili za taj put i što vas je na njega potaknulo?

Za makrobiotiku sam se odlučila nakon završetka aktivne plesačke karijere, u razdoblju kada sam imala više vremena posvetiti se sebi, prehrani i zdravlju. Na taj put potaknulo me i dugogodišnje prijateljstvo s Jadrankom i Zlatkom Pejić, pionirima makrobiotike ne samo u Hrvatskoj nego i u tadašnjoj Jugoslaviji, koji su diljem regije prenosili svoje znanje i iskustvo. Kroz edukaciju sam vrlo brzo shvatila da makrobiotika nije samo način prehrane, nego cjelovita filozofija života. Potpuno sam promijenila prehrambene navike i već više od dvadeset godina hranim se tako, osjećajući se vitalno, lagano i bez tegoba koje sam nekada imala.

Koliko vam je makrobiotika pomogla u očuvanju energije, zdravlja i ravnoteže danas?

Makrobiotika mi je snažno pridonijela očuvanju energije, zdravlja i ravnoteže. Osjećam se vitalno, u dobroj formi i bez potrebe za lijekovima, što doživljavam kao najbolju potvrdu tog izbora. Uvijek ističem da je izvor moje energije povezan s prehranom, tjelovježbom i odnosom prema vlastitom tijelu – sve je to neraskidivo povezano.

Beauty i briga o sebi

Kako danas njegujete kožu i tijelo – imate li beauty rutinu koje se dosljedno držite?

Već više od dvadeset godina njegujem dosljedan i prirodan pristup njezi tijela i lica. Dugogodišnja sam ambasadorica dr. Sanja Malbaša Gošović, koja je razvila Tin Lifting metodu vježbanja mišića lica, jer vjerujem u princip koji mi je cijeli život blizak – rad s muskulaturom. Kao što njegujem tijelo kroz vježbu, isto tako njegujem i mišiće lica, bez invazivnih zahvata. Kreme su u tom smislu sporedne; ključ su kontinuitet, disciplina i cjelokupan odnos prema vlastitom tijelu. Ništa se ne događa preko noći, sve traži upornost, vrijeme i svjestan rad, baš kao i sve što sam kroz život radila sa svojim tijelom.

Je li vam u njezi danas važnija jednostavnost, redovitost ili kvaliteta proizvoda koje koristite?

U njezi mi je najvažnija redovitost i kvaliteta. Rutina mi je jednostavna i dosljedna – lice čistim svako jutro i večer te koristim kreme prirodnog i organskog sastava, prilagođene mom tipu kože. Ne vodim se brendovima ni cijenom, nego kvalitetom sastojaka. Uz to, kroz Tin Lifting metodu dr. Sanje, radi se i na kvaliteti moje kože, a ne samo na mišićima lica, što smatram dijelom cjelovitog odnosa prema tijelu.

O ulozi bake

Nedavno ste dobili i peto unuče – kako se ta uloga mijenja s godinama i iskustvom?

Uloga bake došla je u moj život prirodno i gotovo tiho, a onda se vrlo brzo pretvorila u nešto veliko i duboko. U kratkom razdoblju postala sam baka pet djevojčica, što me ispunilo na način koji nisam mogla unaprijed zamisliti. Nisam znala kakva ću baka biti, ali sam se toj ulozi prepustila i s njom rasla. Unučice su za mene poseban, posve novi svijet, druga dimenzija ljubavi i prisutnosti i danas u toj ulozi istinski uživam.

Kako je biti baka pet djevojčica – je li kuća već puna haljinica, balerinki i igre te prenosite li na njih ljubav prema baletu i umjetnosti?

Kuća je, naravno, puna haljinica, lutkica i igračaka i puno smijeha. Ljubav prema baletu i umjetnosti prenosim im posve prirodno, kroz igru i zajedničke doživljaje. Najstarije unučice već su s tri godine gledale Orašara i izdržale su cijelu predstavu.

Danas ga prate s razumijevanjem, jer im uvijek unaprijed ispričam priču i objasnim što će gledati i slušati. Kod kuće često plešemo – nekad sam dobra vila, nekad zločesta, nekad čudovište ili vuk koji ih juri po stanu. Te igre su vrlo žive i zahtjevne, ali kroz njih se stvara ljubav prema pokretu, priči i mašti. Na kraju sam često iscrpljena, ali i zadovoljna kad vidim njihova sretna lice i suze u očima kada odlazim.

Smatrate li da ste kao baka opušteniji nego što ste bili kao majka?

Da, svakako sam kao baka opuštenija nego što sam bila kao majka, jer je to ipak drugačija uloga. Danas se mogu potpuno prepustiti igri, biti prisutna, spustiti se na njihovu razinu i uživati bez onog tereta odgovornosti koji majčinstvo nosi. Kao majka sam, uz zahtjevnu baletnu karijeru, davala najbolje što sam mogla i zahvalna sam na pomoći svojih roditelja, bez koje taj put ne bi bio moguć. No uloga bake donosi jednu novu dimenziju – više slobode, nježnosti i čiste radosti. U toj ulozi se osjećam neizmjerno sretno i bogato, osjećajem da imam pravu malu kolekciju životnih dragulja na koje sam izuzetno ponosna.

