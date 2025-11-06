FREEMAIL
KAVA NAKON SHOWA /

Alka oduševila objavom sa Salome: 'Kad imas divnu dušu, svejedno je u kojem tijelu stanuješ'

Alka oduševila objavom sa Salome: 'Kad imas divnu dušu, svejedno je u kojem tijelu stanuješ'
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Mnogi su bili dirnuti njezinim riječima

6.11.2025.
17:36
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
Alka Vuica (63) ovih je dana razveselila svoje pratitelje na društvenim mrežama. Naime, na Facebooku je objavila fotografiju na kojoj pozira s umjetnicom Salome (56), odmah nakon predstave Iznenada Salome održane u Tvornici kulture.

Kava nakon predstave

"Nakon sjajne predstave sinoć, na kavi sa Salome", napisala je Alka u opisu fotografije. Dodala je kako je atmosfera bila opuštena i vedra, uz sunčan dan i kapice iz njezina ormara.

Izjava koja je privukla pažnju

Alka je u nastavku dodala i osobnu poruku: "Salome znam još dok je bila Nenad. Predivan mladić. Kao što je i sada divna žena. Kad imaš divnu dušu, svejedno je u kojem tijelu stanuješ."

Foto: Promo

Objava je izazvala brojne reakcije – od podrške, emotikona srca do komentara poput: "Alka, neuništiva si", "pusa curke" i "Alka legendarka. Srce i za Salome."

Nedavne objave

Osim toga, Alka je vrlo aktivna na društvenim mrežama, nedavno se oglasila iz Sarajeva nakon oproštaja od Halida Bešlića, a prije toga fanove je oduševila i novom frizurom te fotografijama s putovanja u Grčku.

Alka VujicaSalome
