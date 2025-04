Alen Vitasović iskreno priznao: 'Ja sam domaćica za Uskrs, volim kuhati i peglati'

Za brojne glazbenike koji gotovo svaki vikend provode na pozornicama diljem Hrvatske, Uskrs je prilika da se ponovno okupe s članovima obitelji, uživaju u tradicionalnim jelima i osjete atmosferu doma. Umjesto tonskih proba i svjetala reflektora, tu su mirisi iz kuhinje, ukrašena jaja i prepoznatljiva blagdanska toplina.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Jedan od onih koji blagdane redovito provodi u obiteljskom okruženju je i Alen Vitasović (56). Ovaj istarski glazbenik, Uskrs ove godine dočekuje u svom domu, daleko od buke pozornica i gužvi na koncertima. Obitelj i mirna atmosfera u prvom su planu, dok glazba taj dan tiho stoji po strani.

''Kada je riječ o Uskrsu - provest ću ga tradicionalno u krugu obitelji. Što ćemo kuhati? Nije mi to baš drago, ali bit će janjetina. Nadam se da će biti lijepo vrijeme, da ćemo prošetati, živim na selu i uživam'', rekao nam je Alen.

Foto: NuNu

Iako mnogi to ne bi očekivali, Alen bez ustručavanja priznaje, iza zatvorenih vrata on je taj koji nosi pregaču. Ovog Uskrsa kuhača je u njegovim rukama, ali mora paziti da hrana ne bude previše masna. Supruga Eleonora, s druge strane, preuzima, ni manje ni više, nego ‘muške’ poslove, kako to Alen uz osmijeh opisuje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Puno bolji sam kuhar od supruge, ona je više zadužena za neke vanjske poslove koje bi trebao muškarac raditi. Ukratko, ja sam više domaćica, mnogi bi se prevarili, ali ja sam odličan kuhar, volim peglati i čistiti. Moja supruga je zbog toga sretna, a ja zadovoljan jer ne moram cijepati drva ili raditi na njivi. Ona to voli, bavi se poljoprivredom i ribarstvom'', rekao nam je dobro raspoloženi glazbenik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Alena Vitasovića na koncertu gađali ribom: 'Kada sam bio lijep i mlad letjeli su grudnjaci, sad orade'

Tekst se nastavlja ispod oglasa