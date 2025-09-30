Alen Islamović otkrio nam je u čemu leži tajna 46 godina dugog braka: 'Ovo je ključ sreće'

Legendarni glas rock i pop-scene Alen Islamović (68) i dalje plijeni pažnju svojim nepresušnim entuzijazmom i ljubavlju prema glazbi. Jedan je od najomiljenijih glazbenika, a njegovi uspjesi u hit bendovima poput Bijelog dugmeta i Divljih jagoda ostavili su neizbrisiv trag u povijesti glazbe bivše Jugoslavije. Svojom karizmom, izuzetnim glasovnim mogućnostima i emotivnim interpretacijama pjesama, Alen je stekao status jedne od najvažnijih glazbenih ikona Balkana. Svojom simpatičnošću osvojio je i nas, a sada je u razgovoru za Net.hr otkrio više o svom glazbenom putovanju, obiteljskom životu, poslovnim izazovima i najnovijim projektima koji su pred njim.

Ovo ljeto proveli ste izuzetno radno – između brojnih nastupa i rada na novim pjesmama. Jeste li ipak uspjeli pronaći malo vremena za odmor? Možda otputovali negdje?

Čovjek kad voli ovaj posao i poziv da bude umjetnik onda je to najljepša nagrada koja mu se može desiti. Rijetkima se pruža ta šansa da iz malih sredina naprave velik skok u svijetu glazbe, kulture pa i sporta a kad to postignu onda cijeli život to cijene, čuvaju tu nagradu i paze da je ne izgube olako u svijetu u kojem se vrti sve i svašta. Podvale, prevare, zaluđivanja, lopovluk, kriminal, alkohol, droge, sve ti je to pred nosom i onda sve to kontroliraš jer poštuješ taj posao i voliš ga do boga. Da, ja isplaniram nekoliko malih odmora po 5-6 dana i to obavezno s porodicom i unucima i onda tad sve zaboravim i nastojim biti s njima, tad o poslu ne razmišljam, na telefon me mogu dobiti određene osobe koje su mi jako važne, ostali moraju čekati da upalim poslovni telefon. Ove godine za 10-ak dana supruga i ja sa mnogo prijatelja odlazimo na jedno kruzer-putovanje. Bili smo na nekoliko takvih putovanja pa nam taj odmor i odgovara, a i društvo je fenomenalno tako da se može lijepo odmoriti i družiti s prijateljima, vidjeti ljepote Sredozemlja i najljepše lučke gradove Europe.

Publika je oduševljena Vašim nastupom u zagrebačkoj Areni. Postoji li neki trenutak te večeri koji Vam je ostao posebno u srcu?

Ja radim ovaj posao prvo da publika i gosti budu zadovoljni pa onda tek ja. Njima treba dati tu emociju kroz pjesme koje pjevam, oni to moraju osjetiti. Ako ne osjete, onda nešto nije u redu sa mnom. Sebe smatram dobrim zabavljačem kao što je iz grupe Queen Freddie Mercury rekao za sebe da je performer - i ja se tako osjećam. Divni su trenuci kad te publika osjeti i počne s tobom pjevati iz sveg glasa, divno je kad na tvoje signale prate svaki tvoj pokret, povišen glas, uzvik, mahanje rukom, sve je to čarolija koju oni osjete kod pravih izvođača. Teško je izdvojiti jedan trenutak kad si ih imao jako mnogo, suze u publici su najteži trenuci meni kad ih ja vidim s bine.

Osim glazbe, poznato je da ste pokrenuli i vlastiti biznis – plantažu lješnjaka. Kako ste došli do te ideje i što Vas je potaknulo da se okušate u poljoprivredi?

Imao sam dobre prijatelje iz svijeta poljoprivrede, poznanike s poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu, agronome. I ta zemlja koju je moja supruga naslijedila od svojih roditelja bila je zapuštena i bilo je vrijeme da nešto uradimo na njoj. Sve su to parcele u blizini centra grada Bihaća pored rijeke Une. I ja sam čak kupio jednu veliku parcelu da bi na njoj posadio oko 1000 stabala lijeske. Na toj će parceli biti i buduća hala za čišćenje, krckanje i sortiranje lješnjaka. Prije nekoliko dana stigao nam je najmoderniji stroj za sakupljanje lješnjaka i ovih dana idemo ih kupiti došlo je vrijeme opadanja lješnjaka i vrijeme kupljenja, taj stroj danas može pokupiti oko 2-3 tone lješnjaka sa samo dva čovjeka.

Znamo da lješnjake izvozite i na europsko tržište. Jeste li zadovoljni rezultatima i biste li rekli da je ovaj posao isplativ?

Ja sam sva svoja stabla 2016. godine uvezao iz EU-a i to su najbolje kontinentalne sorte koje su najskuplje i koje su najtraženije u svijetu poslastica. Sad sam u pripremnoj fazi za iduću godinu kada ću postaviti liniju obrade lješnjaka gdje ćemo odvajati jezgru lješnjaka i imati taj plod za tržište. Po mom kraju ima dosta lješnjaka, vršit ćemo i od njih otkup, organizirat ću da svaki lješnjak koji se nađe u slivu rijeke Une bude moj i da ga plasiram na tržište kao LJEŠNJAK SA UNE. To će biti moj brend koji ću zaštititi. Rijeka Una nije ljepota samo za vožnje čamcima i spuštanje slapovima, hoću dokazati i već jesam da je ona izvor poljoprivrednog bogastva. Una je život poljoprivrednoj kulturi, samo je treba oprezno i pametno koristiti i ne zagađivati, čuvati je od betoniranja obala, od bespravne gradnje vikendica na samoj obali, čuvati njene stogodišnje vrbe koje joj daju čaroliju da bude ljepotica.

Vaš brak s Marijanom traje već 46 godina i mnogima je inspiracija. Možete li s nama podijeliti što Vas je najviše osvojilo kod nje i koja je tajna Vaše dugovječne ljubavi?

Ona je moj oslonac bez kojeg sigurno ne bih postigao sve ovo što sam i htio. Povjerenje između nas i iskrenost nikad nisu došli u pitanje. Cijelo vrijeme mi nismo pravili probleme od sitnica i gluposti. Imamo prekrasne kćeri i unučad koja su odgojeni da sa nama uvijek mogu imati dom za sve probleme koje imaju. Tu je moj mir, opuštanje koje se teško može opisati, tu dobivam snagu za daljnja svoja poslovna putovanja. Mnoge moje kolege bježe od kuće, ja se uvijek žurim da stignem što prije domu gdje su one.

U javnosti se često spominje Vaša "vjerska raznolikost" – Vi ste musliman, a Vaša supruga kršćanka. Jeste li se ikada suočavali s izazovima zbog tih razlika?

Ja nisam vjernik, možda me je ovaj posao odgojio na neki drugi način, volim sve ljude ne dijelim nikog po boji ni po naciji, poštujem običaje svih. Mi smo iz male sredine i ja i supruga gdje je svaka druga kuća bila drugog vjerskog običaja. Živjeli smo u toj državi Jugoslaviji gdje smo mnogi bili i Jugoslaveni, nismo se razlikovali. Radničke obitelji kao moja imale su besplatno školovanje svoje djece, zdravstvo, putovanja, ekskurzije. Generacije su se družile i pazile pa nitko na nikog nije režao. Danas psi laju čak i na svoje gospodare. Ja sam tamo postao poznat neke 1983. godine. Ovo vrijeme nije mene stvorilo. Ja i dalje imam svoj dijalekt kojim komuniciram s ljudima i svi me za divno čudo razumiju i drago mi je zbog toga. Pjevam svima jer svi žele čuti te pjesme. Imam divan krug prijatelja u Dalmaciji, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i mojoj Bosni i Hercegovini.

Otac ste dviju kćeri. Kako ste ih odgajali u pogledu vjere i tradicionalnih vrijednosti? Jesu li bile uključene u obje strane?

Kad su odrasle one su birale sebi svoja opredjeljenja i put, al mislim da su zadržale običaje koje smo im mi ponudili na izbor, najveće bogatstvo je biti dobar čovjek, osoba koja može razumjeti svakoga, a ne samo neke.

Prakticirate li u obitelji elemente obje vjere? Kako izgleda Vaša svakodnevica kada su u pitanju vjerski blagdani i običaji?

Mi slavimo sve običaje jer klinci znaju da se dijele pokloni i dobiva novac pa su i oni prihvatili tu igru. Lijepo je slaviti važne praznike.

S obzirom na pretrpan raspored, kako se najradije opuštate u slobodno vrijeme? Imate li rituale koji vas pune energijom?

Imam rituale to je obitelj, tenis, ribolov i poljoprivreda.

Koji su Vam planovi za iduće razdoblje? Što možemo očekivati od Vas kada je glazba u pitanju?

Radim na svom novom albumu koji ću objaviti do trećeg mjeseca iduće godine, imam odličnih pjesama, pokazat ćemo da Alen može i drugačije pjevati. Došao sam do svog dragog prijatelja Mac Milana koji će mi producirati album i aranžirati pjesme. Ovih dana nam već ide jako dobro, Milan je svojim znanjem u produkciji koje je pokupio u Americi i Londonu vrstan glazbenik, instrumentalist, producent koji ima treće uho i osjetilo kojim pravcem bi pjesma trebala ići. Vrijeme, vjera i moja upornost dovela mi je ovog čovjeka da mu stvarno mogu vjerovati. Snimat ćemo pjesme na nekoliko različitih lokacija, instrumentalista će biti raznih, ideja će biti mnogo, a izabrat ćemo najbolje i staviti na album.

